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Банк предупреждает жителей Эстонии об очередной мошеннической схеме

rus.postimees.ee
Банк предупреждает жителей Эстонии об очередной мошеннической схеме
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Клавиатура. Иллюстративное фото.
Клавиатура. Иллюстративное фото. Фото: McPHOTO via www.imago-images.de

Банк Coop обратился к жителям Эстонии с предупреждением об очередном виде интернет-мошенничества.

Пользователям соцсети Facebook предлагают поучаствовать в лотерее якобы от имени банка с целью получения личных данных и дальнейшего навязывания кредита.

Так выглядит распространяемая мошенниками реклама.
Так выглядит распространяемая мошенниками реклама. Фото: Coop Pank

«В Facebook от имени Coop Pank распространяется реклама, которая призывает участвовать в лотерее "Крути колесо и выигрывай!". Это мошенническая схема, с помощью которой пытаются выведать ваши личные данные, чтобы затем звонком на русском языке предложить кредит», - говорится в заявлении банка,а также отмечается, что Coop не проводит подобную кампанию.

«Если вы увидите в новостной ленте рекламу от имени банка Coop с изображением колеса фортуны, просим сразу же сообщить об этом», - призывает банк.

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