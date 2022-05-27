Банк Coop обратился к жителям Эстонии с предупреждением об очередном виде интернет-мошенничества.
Банк предупреждает жителей Эстонии об очередной мошеннической схеме
Банк предупреждает жителей Эстонии об очередной мошеннической схеме
Пользователям соцсети Facebook предлагают поучаствовать в лотерее якобы от имени банка с целью получения личных данных и дальнейшего навязывания кредита.
«В Facebook от имени Coop Pank распространяется реклама, которая призывает участвовать в лотерее "Крути колесо и выигрывай!". Это мошенническая схема, с помощью которой пытаются выведать ваши личные данные, чтобы затем звонком на русском языке предложить кредит», - говорится в заявлении банка,а также отмечается, что Coop не проводит подобную кампанию.
«Если вы увидите в новостной ленте рекламу от имени банка Coop с изображением колеса фортуны, просим сразу же сообщить об этом», - призывает банк.