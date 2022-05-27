Банк предупреждает жителей Эстонии об очередной мошеннической схеме

«В Facebook от имени Coop Pank распространяется реклама, которая призывает участвовать в лотерее "Крути колесо и выигрывай!". Это мошенническая схема, с помощью которой пытаются выведать ваши личные данные, чтобы затем звонком на русском языке предложить кредит», - говорится в заявлении банка,а также отмечается, что Coop не проводит подобную кампанию.