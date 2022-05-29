Совет психолога: когда гложет чувство вины

С одной стороны, этот человек удовлетворяет свои потребности, но с другой – игнорирует человечную часть своей личности, способность сопереживать. Он забывает, что человек, у которого он украл – это сосед, друг, соплеменник, и убивает его внутри себя, вытесняя свою потребность в причастности к этиму человеку. На самом деле именно игнорирование чувства вины и своей причастности делает нас более расположенными, толерантными к насилию в отношении других людей. Иногда даже самых близких и родных. Более того, если дело и не доходит до открытой агрессии в отношениях, игнорирование своей вины все равно ранит окружающих и нарушает наш с ними контакт.

Например, моей клиентке Ире сейчас 42 года, и она всю жизнь злится на свою маму, которая никогда не извинялась, даже когда всем было очевидно, что она не права. Представили, каково это? Когда Ира говорила о своих обидах маме, та искренне не понимала, в чем проблема и за что приносить извинения.