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Четыре партии торопят реформу детских пособий: департамент считает нереальным уложиться в срок

Лоора-Элизабет Ломп Мейнхард Пулк
Четыре партии торопят реформу детских пособий: департамент считает нереальным уложиться в срок
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Проект детских пособий вызывает споры.
Проект детских пособий вызывает споры. Фото: Sander Ilvest

Четыре партии хотят внести к 1 февраля изменения в систему семейных пособий, но, как пишет Postimees, Департамент социального страхования не считает это реальным.

В целом законопроект содержит три изменения: увеличить пособия на детей и многодетные семьи, провести их индексацию и уменьшить пособия многодетным семьям по достижении ими совершеннолетия.

Но проект и предложения, подготовленные четырьмя партиями, не так просто реализовать.

«Предлагаемые поправки в закон несут с собой изменения в информационной системе социальной защиты, для которой не запланированы ресурсы на развитие. Разработка поправок в приоритетном порядке требует внесения поправок в предыдущие соглашения и отказа от выполнения предыдущих приоритетных работ», — сказала Postimees глава отдела компенсаций Департамента социального страхования Кати Кюмник.

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