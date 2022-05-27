Четыре партии торопят реформу детских пособий: департамент считает нереальным уложиться в срок

В целом законопроект содержит три изменения: увеличить пособия на детей и многодетные семьи, провести их индексацию и уменьшить пособия многодетным семьям по достижении ими совершеннолетия.

Но проект и предложения, подготовленные четырьмя партиями, не так просто реализовать.