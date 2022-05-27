Четыре партии хотят внести к 1 февраля изменения в систему семейных пособий, но, как пишет Postimees, Департамент социального страхования не считает это реальным.
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Четыре партии торопят реформу детских пособий: департамент считает нереальным уложиться в срок
Четыре партии торопят реформу детских пособий: департамент считает нереальным уложиться в срок
В целом законопроект содержит три изменения: увеличить пособия на детей и многодетные семьи, провести их индексацию и уменьшить пособия многодетным семьям по достижении ими совершеннолетия.
Но проект и предложения, подготовленные четырьмя партиями, не так просто реализовать.
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