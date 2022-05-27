Десяток водителей автобусов и профсоюзных активистов Ярвамаа в четверг, 26 мая, утром стояли перед Центром общественного транспорта Ярвамаа в Мяо с плакатами «Требуем зарплату!» и «Профсоюз - сила» и требовали ясности в их системе оплаты труда.
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Галерея ⟩ Водители автобусов вышли на протест
Водители автобусов вышли на протест
Водитель автобуса Калле Клаас сказал Järva Teataja, что их не устраивает их система оплаты труда, поскольку они считали, что их зарплата должна быть не менее 1250 евро, плюс доплаты за сверхурочную работу и работу в праздничные дни. Теперь выяснилось, что сверхурочные уже входят в 1250 евро.
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