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Галерея ⟩ Водители автобусов вышли на протест

Тийт Рейнберг
Водители автобусов вышли на протест
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Bussijuhtide pikett Mäo reisiterminalis
Bussijuhtide pikett Mäo reisiterminalis Фото: Kristo Kivisoo/ Järva Teataja

Десяток водителей автобусов и профсоюзных активистов Ярвамаа в четверг, 26 мая, утром стояли перед Центром общественного транспорта Ярвамаа в Мяо с плакатами «Требуем зарплату!» и «Профсоюз - сила» и требовали ясности в их системе оплаты труда.

Водитель автобуса Калле Клаас сказал Järva Teataja, что их не устраивает их система оплаты труда, поскольку они считали, что их зарплата должна быть не менее 1250 евро, плюс доплаты за сверхурочную работу и работу в праздничные дни. Теперь выяснилось, что сверхурочные уже входят в 1250 евро.

По словам Клааса, такая система приведет к тому, что водители автобусов будут делать только норму часов, но не будут заинтересованы в сверхурочной работе. Однако водителям автобусов приходится работать сверхурочно из-за нехватки рабочей силы.

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