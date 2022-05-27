Столкнувшая на рельсы мать с маленьким ребенком женщина позже напала еще на одного человека

Ведущий следователь Ляэне-Харьюского отдела Пыхьяской префектуры Пилле Вилу рассказала, что кроме нападения на железнодорожной станции на совести разыскиваемой еще один инцидент, который произошел в поезде.

«Известно, что нападавшая – женщина средних лет, с темными волосами и говорящая по-русски. На станции Рахумяэ она подошла к пассажирке, которая со своим трехлетним ребенком ждала поезда, и столкнула ее с перрона на рельсы. По счастливому стечению обстоятельств это не привело к трагедии, поскольку в этот момент не было подходящего к станции поезда», - рассказала сотрудник полиции.

Потерпевшая забрала своего ребенка и хотела отойти подальше от нападавшей, но та последовала за ней и ударила женщину по лицу: «После первого нападения неустановленная нарушительница села в поезд, отправлявшийся в 16.25 и двигавшийся в сторону Балтийского вокзала. В поезде она ударила еще одну пожилую женщину».

На данный момент полиция установила, что на Балтийском вокзале нападавшая отправилась в сторону рынка, но ее личности все еще неизвестна.

Полиция просит всех, кто узнал изображенную на фото женщину, сообщить об этом по телефону 612 5865 или написать по адресу pille.vilu@politsei.ee. Также полиция просит связаться тех, кто стал свидетелем обоих инцидентов.