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Женщина, столкнувшая на рельсы мать маленького ребенка, позже напала еще на одного человека

Добавлено фото нападавшей!
rus.postimees.ee
Женщина, столкнувшая на рельсы мать маленького ребенка, позже напала еще на одного человека
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Фото нападавшей.
Фото нападавшей. Фото: Politsei

Полиция разыскивает женщину средних лет, которая неожиданно напала на ожидавшую на станции Рахумяэ поезда пассажирку и на глазах ее трехлетнего ребенка столкнула ее с перрона на рельсы.

Фото нападавшей.
Фото нападавшей. Фото: PPA

Ведущий следователь Ляэне-Харьюского отдела Пыхьяской префектуры Пилле Вилу рассказала, что кроме нападения на железнодорожной станции на совести разыскивающейся еще один инцидент, который произошел в поезде.

«Известно, что нападавшая – женщина средних лет, с темными волосами и говорящая по-русски. На станции Рахумяэ она подошла к пассажирке, которая со своим трехлетним ребенком ждала поезда, и столкнула ее на рельсы. По счастливому стечению обстоятельств это не привело к трагедии, поскольку в этот момент не было поезда», - рассказала сотрудник полиции.

Потерпевшая взяла ребенка на руки, чтобы отойти подальше от нападавшей подальше, но та последовала за ней и ударила по лицу: «После первого нападения неустановленная нарушительница села в поезд, отправлявшийся в 16.25 и двигавшийся в сторону Балтийского вокзала. В поезде она ударила пожилую женщину».

На данный момент полиция установила, что на Балтийском вокзале нападавшая отправилась в сторону рынка, но ее личность все еще не установлена.

Полиция просит всех, кто узнал изображенную на фото женщину, сообщить об этом по телефону 612 5865 или написать по адресу pille.vilu@politsei.ee. Также полиция просит связаться с ней тех, кто стал свидетелем обоих или одного из инцидентов.

По обоим происшествиям возбуждены уголовные дела.

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