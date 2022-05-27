На уборку загрязняющего эстонские острова мазута ожидается не менее 160 участников

Спасательный департамент сообщил, что причина попадания мазута в воды Эстонии пока не установлена, но в настоящее время 15 километров Хийумаа и 18 километров побережья Вормси очищены от мазута.

Поскольку сбор мазутных загрязнений очень сильно зависит от погоды, которая влияет на направление движения мазута, Спасательный департамент следит за происходящем, чтобы как можно быстрее реагировать на возникающие ситуации.

Начальник Западного регионального штаба Вайко Ватсфельд сказал, что Спасательный департамент возглавляет ликвидацию загрязнения побережья и что она была успешно -, в основном, благодаря тесному сотрудничеству с местными самоуправлениями, волонтерами, Департаментом окружающей среды и Департаментом полиции и погранохраны.

«Сегодня на Вормси прошла масштабная акция уборки, в которой приняли участие около 40 волонтеров. Более крупное загрязнение на острове на сегодняшний день ликвидировано». Завтра, 28 мая, волонтеров ждут на большой акции по уборке на Хийумаа.

«Ожидается, что все участники отправятся на пароме в 6:30 утра, а для тех, кто уже прибыл на Хийумаа самостоятельно, в школе Паладе будет организован пункт сбора волонтеров. Там людей ждут с 8.30 до 9.30, чтобы раздать инструменты, объяснить методы работы, а также каждому участнику для подкрепления будет отдан с собой легкий обед. Оттуда участники будут доставлены на договоренные четыре рабочих участка», — сказал руководитель штаба.

Загрязнение мазутом на побережье Хийумаа. Фото: Sander Ilvest

«Мы надеемся, что в эти выходные 16-километровый участок будет чистым. На следующей неделе останется ещё зачистить островки где сейчас гнездятся птицы. Поэтому очистку островков, к которым для покоя птиц нельзя приходить с большим количеством людей, координирует Департамент окружающей среды», — сказал начальник штаба.

Для того чтобы вся работа по координации прошла слаженно, необходимо зарегистрироваться на уборку заранее. Начальник штаба добавил, что любые рабочие руки очень приветствуются, но, поскольку придется иметь дело с опасными веществами, а работа проходит в тяжелых условиях, то в первую очередь ожидаются люди с крепким здоровьем, а несовершеннолетним и беременным женщинам рекомендуется не участвовать в ликвидации загрязнения. Домашних животных также просят с собой не брать.