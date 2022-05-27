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Российское посольство о вчерашнем инциденте: мы включили песни легендарного Георга Отса

Лоора-Элизабет Ломп
Российское посольство о вчерашнем инциденте: мы включили песни легендарного Георга Отса
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Посольство РФ в Таллинне
Посольство РФ в Таллинне Фото: Toomas Huik/Postimees

Антивоенная акция протеста получила вчера отпор от посольства России, когда работники дипмиссии выставили на балкон колонку и включили музыку, пишет Postimees.

Представитель партии «Отечество» назвал музыку советскими пропагандистскими песнями, но из посольства России сегодня ответили, что речь идет о творчестве Георга Отса.

Руководитель Объединения националистов Тармо Круузимяэ так описал вчерашние события: «Во время прошедшего вчера регулярного четвергового пикета против войны в Украине, Посольство России решило дать отпор нашему длящемуся уже восемь лет протесту, начав транслировать закладывающие уши советские пропагандистские песни через установленную на балконе колонку».

«Объясняем неадекватным местным политикам, не знающим ни своей истории, ни своей культуры. 26 мая, во второй половине дня звучали композиции в исполнении легендарного эстонского певца, национальной гордости Эстонии Георга Отса», - написали из посольства России.

«Не было ни одной пенсии, которая была бы связана с войной, поэтому истерика по поводу того, что звучали закладывающие уши советские пропагандистские песни, необоснованна», - добавили представители дипмиссии.

В посольстве России подчеркнули, что общественный порядок нарушали протестующие, которые мешали покою Старого города своими хулиганскими выходками.

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