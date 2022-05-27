Архитекторы создали временное жилье для переселенцев

В основе схемы жилья, получившей название Re:Ukraine, стандартный деревянный каркас, который может быть наполнен различными интерьерами в зависимости от назначения: жилые помещения, общие кухни, ванные комнаты и общественные пространства.

Фото: Thearchitect.pro

Эти блоки можно было бы складывать и объединять в более крупные конфигурации, чередуя площади и зеленые насаждения, чтобы создать все, от поселения на 100 человек до эквивалента небольшого городка с населением 8 200 человек.

Поскольку местные жители бегут от насилия и разрушений, около 6,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами — в дополнение к 3,2 миллионам, которые уже покинули страну.