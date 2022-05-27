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Архитекторы создали временное жилье для переселенцев

rus.postimees.ee
Архитекторы создали временное жилье для переселенцев
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Фото: Thearchitect.pro

Архитекторы студии Balbek Bureau проанализировали поселения беженцев по всему миру, чтобы разработать проект модульного поселка, который мог бы предоставить временное убежище людям, оставшимся без крова во время войны в Украине, передает Thearchitect.

В основе схемы жилья, получившей название Re:Ukraine, стандартный деревянный каркас, который может быть наполнен различными интерьерами в зависимости от назначения: жилые помещения, общие кухни, ванные комнаты и общественные пространства.

Фото: Thearchitect.pro

Эти блоки можно было бы складывать и объединять в более крупные конфигурации, чередуя площади и зеленые насаждения, чтобы создать все, от поселения на 100 человек до эквивалента небольшого городка с населением 8 200 человек.

Поскольку местные жители бегут от насилия и разрушений, около 6,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами — в дополнение к 3,2 миллионам, которые уже покинули страну.

Именно по этой причине архитекторы и инженеры разработали данный проект, чтобы определить, как лучше разместить этот поток людей, пока ремонтируются поврежденные и строятся новые дома.

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