В рамках прошедшей в пятницу толоки критически загрязненные участки на побережье Вормси были очищены от мазута, всего сотрудники Департамента окружающей среды собрали около 200 кг мазутного загрязнения.
Мазутное загрязнение на берегу острова Вормси ликвидировано
«Чувство облегчения огромное, потому что самая тяжелая часть уборочных работ наконец-то позади, - сказала волостная старейшина Вормси Марис Йыгева. - Дальше продолжатся завершающие работы в меньшем объеме, но основная часть работы уже проделана. Около недели работы вместе с жителями Вормси, Фондом природы Эстонии, добровольцами с Ноароотси, а теперь и с большой командой Департамента окружающей среды позволили убрать с берега острова критическое загрязнение».
«Собирать прилипшие к камням и водорослям комки мазута — довольно неприятная работа, но тем лучше ощущение после толоки, - сказал гендиректор департамента окружающей среды Райнер Вакра. - Мы не нашли за время уборки ни одной испачканной в топливном масле птицы или птенца, а теперь на Вормси могут прийти солнце и теплая погода, а нам не придется беспокоиться за птиц».
В субботу департамент окружающей среды продолжит работу на мелких островках, на выходных добровольцев ждут прежде всего на Хийумаа. Добровольцы могут принять участие в уборке побережья Хийумаа в рамках толоки и самостоятельно.
Для участия в толоке нужно зарегистрировать на сайте спасательного департамента. Об убранных самостоятельно зонах можно сообщить по номеру 1247. Там же можно получить информацию о еще не расчищенных районах и о том, как принять участие в завершающих работах на Вормси. С предложением помощи можно также обратиться к волости.