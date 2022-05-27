Мазутное загрязнение на берегу острова Вормси ликвидировано

«Чувство облегчения огромное, потому что самая тяжелая часть уборочных работ наконец-то позади, - сказала волостная старейшина Вормси Марис Йыгева. - Дальше продолжатся завершающие работы в меньшем объеме, но основная часть работы уже проделана. Около недели работы вместе с жителями Вормси, Фондом природы Эстонии, добровольцами с Ноароотси, а теперь и с большой командой Департамента окружающей среды позволили убрать с берега острова критическое загрязнение».

«Собирать прилипшие к камням и водорослям комки мазута — довольно неприятная работа, но тем лучше ощущение после толоки, - сказал гендиректор департамента окружающей среды Райнер Вакра. - Мы не нашли за время уборки ни одной испачканной в топливном масле птицы или птенца, а теперь на Вормси могут прийти солнце и теплая погода, а нам не придется беспокоиться за птиц».

В субботу департамент окружающей среды продолжит работу на мелких островках, на выходных добровольцев ждут прежде всего на Хийумаа. Добровольцы могут принять участие в уборке побережья Хийумаа в рамках толоки и самостоятельно.