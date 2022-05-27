ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне открыли первую легальную стену граффити

"Мы хотим дать возможность молодежи художественно выражать себя в городском пространстве, не нарушая порядок и не нарушая закон, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. - Уличное искусство, если оно находится в нужном месте и сделано качественно, обогащает городское пространство и, надеюсь, пилотный проект даст нам повод и возможность открыть такие стены еще в большем количестве".

В течение двух дней бетонные стены виадука Пярнуского шоссе будут покрыты работами граффити высокого уровня – что будет служить примером для следующих творцов.

Идея создания стены для легального граффити была инициирована районной управой Кесклинн совместно с мобильными молодежными работниками из Таллиннского департамента образования. Создание проекта поддержал магазин художественных принадлежностей "Спектр".

Первые эскизы в рамках мобильной молодежной работы делают молодые люди, ранее привлекавшиеся к граффити-проектам, местные уличные художники, а также приглашенный художник из Берлина.

Стена легального граффити предоставляет безопасное пространство для занятий искусством и самовыражения как молодым людям, которые только делают первые пробы, так и уличным художникам с большим опытом. Это позволит уменьшить незаконную маркировку публичной и частной собственности. Стена легального граффити не накладывает на художников ограничения в творчестве и поддерживает выражение своего мнения, но все же в пределах разумного - свобода творчества не распространяется на нецензурные выражения и изображения, разжигающие вражду.