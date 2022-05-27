Харьюский уездный суд продолжает рассмотрение дела Майлис Репс. На этот раз свидетельские показания давала бывшая советница Репс, Мари Юхт, которая подтвердила, что иногда присматривала за ребенком министра, пишет Postimees.
Бывшая советница министерства подтвердила в суде, что присматривала за ребенком Репс
Мари Юхт проработала в Министерстве образования и науки советницей тогдашнего министра образования Майлис Репс около полугода — с осени 2018 года до середины весны 2019 года.
Юхт сказала в суде, что в этот период кроме нее была еще одна советница - Кетли Таттар. Их задачи были разделены: например, Таттар больше занималась повесткой дня министра. Юхт сказала, что ее основными задачами было участие в различных собраниях, подведение итогов и предоставление министру информации.
Работы в министерстве у нее было много и зачастую приходилось работать и на выходных. И это в то время, когда советникам приходилось заниматься различными мероприятиями, приемами и командировками.
Вопрос командировок был затронут в зале суда отдельно, и об этом спрашивали как защитники Репс, так и прокурор. Юхт сказала, что была с министром в четырех командировках: дважды в Брюсселе, один раз на Ямайке и один раз в США. Во всех поездках с Репс был и младший ребенок.
Юхт не смогла ответить на вопросы, касающиеся учета поездок и расходов на ребенка Репс, и неоднократно заявляла, что заниматься счетами — не ее работа. «Я знала, что счета (ребенка) берет на себя сама министр, но я не знала, как эта система работает. Я этим не занималась», — сказала она. На вопрос, откуда она узнала об этом, если не имела дел со счетами, она ответила, что в какой-то момент в разговоре с министром эта тема затрагивалась.
Единственный раз, когда она имела дело со счетами, было оформление страховки путешествия. Ее задачей было принять предложение и передать его дальше. Она не помнила, где и кому она его передала. Она также не помнила, что туристическая страховка, переданная в министерство, включала и страховку младшего ребенка Репс. Об этом ей напомнил прокурор, который показал ей документ в зале суда.
Львиная доля заседания была посвящена работе и обязанностям советника министерства. Юхт подтвердила, что ей иногда приходилось заниматься ребенком Репс. Иногда, когда министру нужно было идти на прием или были продолжительные рабочие дни в Рийгикогу. Или, например, когда министр выступала с речью на каком-нибудь мероприятии. Юхт заявила, что пребывание с детьми не вызывало у нее неприязни и она также не согласна с оценкой, что ее можно было назвать няней. Никогда не было такого, чтобы министр оставила детей на ее попечение и наслаждалась свободным временем.
Поскольку все связанное с детьми обсуждалось в основном на закрытом заседании, куда не допустили журналистов, эти вопросы были затронуты довольно поверхностно.
Кроме того, с Мари Юхт поговорили о разных сотрудниках министерства, которые уже выступали в суде в качестве свидетелей. Например, ее попросили описать работу водителя министра Урмаса Коовита. Она заявила, что Коовит имел привычку гонять, и вспомнила поездку в Пярну, когда она в машине с Коовитом испытала страх. «Это было одной из причин, почему я больше передвигалась на автобусе или на трамвае. Мне было некомфортно», — сказал Юхт.
В конце апреля сам Коовит признался в суде, что во время работы получил три-четыре штрафа за превышение скорости, в некоторых случаях скорость была превышена существенно. Он вспомнил церемонию «Учитель года», проходящую в Йыхви в октябре 2019 года, куда ехал без проблесковых маячков — он сознательно ими не пользовался, поскольку в Центристской партии существовала такая договоренность.
Коовит ответил утвердительно на вопрос, часто ли ему как водителю министерства приходилось превышать скорость. «Выезжаешь из Таллинна в 8.30 и будь в Тарту в 10.00. Какой тогда должна быть средняя скорость?» — спросил водитель у защитника Репса.
Защитники также спросили Коовита, обвиняли ли его когда-либо в министерстве в слишком агрессивном вождении, и получили отрицательный ответ. При этом Майлис Репс, сидевшая в зале суда, состроила гримасу, как будто отрицательный ответ Коовита насмешил ее.
Мари Юхт также высказала свое мнение о бывшем канцлере министерства Теа Варрак.
По поводу Варрак, она сказала, что когда она пришла работать в министерство, то слышала как от Коовита, и от других сотрудников, что Варрак жесткая. «Информация, которую я получила о Теа Варрак, была скорее негативной», - сказал она.
Мари Юхт сказала, что Теа Варрак была для нее человеком, от которого она старалась держаться подальше, работая в министерстве, поскольку боялась ее. «Честно говоря, я избегала любых контактов с ней и общалась только в случае необходимости», — сказала она.
Сама Теа Варрак неделю назад давала показания в суде и сказала, что отношения в министерстве были запутанными. Она даже назвала коллектив министерства гнездом интриг. «Когда я пришла туда [работать] канцлером, были мысли, что канцлером станет кто-то другой. Это были первые трения, которые там возникли», — сказала она. Она также указала, что напряженность вызывали, например, структурные изменения. Например, вместе с вице-канцлерами и министром было принято решение о переводе некоторых должностей из тартуского отдела Министерства образования и науки в Таллинн. Многие сотрудники не хотели переезжать в Таллинн.
Кроме того, поговаривали об уходе Теа Варрак из министерства. Варрак сказала, что это было трудное время в ее жизни и она чувствовала нападки со стороны прессы.
А именно, почти все издания в то время писали, что за уходом Теа Варрак якобы стоит слишком жесткий и рельефный стиль руководства. В этом ее упрекали бывшие чиновники министерства.
«Оглядываясь назад, министр могла бы быть сильнее и поддержать меня, — сказала тогда Варрак в зале суда. - Пресса заставила меня чувствовать себя очень плохо. На самом деле она критиковала меня довольно несправедливо».
Кроме того, мимолетно упомянули еще одну бывшую советницу Репс - Марин Тереп, которая работала в министерстве в то же время, что и Юхт, но Юхт заявила, что точно не знает, чем занималась Тереп.