Бывшая советница министерства подтвердила в суде, что присматривала за ребенком Репс

Мари Юхт проработала в Министерстве образования и науки советницей тогдашнего министра образования Майлис Репс около полугода — с осени 2018 года до середины весны 2019 года.

Юхт сказала в суде, что в этот период кроме нее была еще одна советница - Кетли Таттар. Их задачи были разделены: например, Таттар больше занималась повесткой дня министра. Юхт сказала, что ее основными задачами было участие в различных собраниях, подведение итогов и предоставление министру информации.

Работы в министерстве у нее было много и зачастую приходилось работать и на выходных. И это в то время, когда советникам приходилось заниматься различными мероприятиями, приемами и командировками.

Вопрос командировок был затронут в зале суда отдельно, и об этом спрашивали как защитники Репс, так и прокурор. Юхт сказала, что была с министром в четырех командировках: дважды в Брюсселе, один раз на Ямайке и один раз в США. Во всех поездках с Репс был и младший ребенок.

Юхт не смогла ответить на вопросы, касающиеся учета поездок и расходов на ребенка Репс, и неоднократно заявляла, что заниматься счетами — не ее работа. «Я знала, что счета (ребенка) берет на себя сама министр, но я не знала, как эта система работает. Я этим не занималась», — сказала она. На вопрос, откуда она узнала об этом, если не имела дел со счетами, она ответила, что в какой-то момент в разговоре с министром эта тема затрагивалась.

Единственный раз, когда она имела дело со счетами, было оформление страховки путешествия. Ее задачей было принять предложение и передать его дальше. Она не помнила, где и кому она его передала. Она также не помнила, что туристическая страховка, переданная в министерство, включала и страховку младшего ребенка Репс. Об этом ей напомнил прокурор, который показал ей документ в зале суда.

Мари Юхт. Фото: Taavi Sepp

Львиная доля заседания была посвящена работе и обязанностям советника министерства. Юхт подтвердила, что ей иногда приходилось заниматься ребенком Репс. Иногда, когда министру нужно было идти на прием или были продолжительные рабочие дни в Рийгикогу. Или, например, когда министр выступала с речью на каком-нибудь мероприятии. Юхт заявила, что пребывание с детьми не вызывало у нее неприязни и она также не согласна с оценкой, что ее можно было назвать няней. Никогда не было такого, чтобы министр оставила детей на ее попечение и наслаждалась свободным временем.

Поскольку все связанное с детьми обсуждалось в основном на закрытом заседании, куда не допустили журналистов, эти вопросы были затронуты довольно поверхностно.