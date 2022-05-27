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Рижская дума рассматривает все варианты сноса советского монумента, включая взрывы

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Рижская дума рассматривает все варианты сноса советского монумента, включая взрывы
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Памятник советским воинам в парке Победы
Памятник советским воинам в парке Победы Фото: Sintija Zandersone/LETA

Рижская дума рассматривает все варианты сноса памятника советским воинам в парке Победы, включая взрывные работы, рассказал сегодня журналистам после встречи с предпринимателями, выразившими желание участвовать в сносе памятника, вице-мэр Риги Вилнис Кирсис. Об этом пишет RUS TVNET.

Он подчеркнул, что о размере расходов на снос памятника говорить пока рано, так как предстоит разработать проект и объявить конкурс на закупку работ по сносу.

Исполнительный директор самоуправления Янис Ланге указал, что известно, до какой даты памятник должен быть демонтирован – это 15 ноября, и муниципалитет планирует уложиться в этот срок. Поэтому вся работа будет спланирована таким образом, чтобы задание было выполнено вовремя.

Кирсис подчеркнул, что с учетом ситуации с безопасностью и возможных провокаций самоуправление не станет разглашать существенную информацию, связанную со сносом памятника, включая планируемые сроки и другую информацию, разглашение которой может нарушить процесс демонтажа памятника.

Как сообщалось, демонтировать памятник в парке Победы Рижское самоуправление должно до 15 ноября этого года, следует из одобренного парламентской комиссией по образованию, науке и культуре законопроекта о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики.

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