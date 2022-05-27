Рижская дума рассматривает все варианты сноса советского монумента, включая взрывы

Он подчеркнул, что о размере расходов на снос памятника говорить пока рано, так как предстоит разработать проект и объявить конкурс на закупку работ по сносу.

Исполнительный директор самоуправления Янис Ланге указал, что известно, до какой даты памятник должен быть демонтирован – это 15 ноября, и муниципалитет планирует уложиться в этот срок. Поэтому вся работа будет спланирована таким образом, чтобы задание было выполнено вовремя.

Кирсис подчеркнул, что с учетом ситуации с безопасностью и возможных провокаций самоуправление не станет разглашать существенную информацию, связанную со сносом памятника, включая планируемые сроки и другую информацию, разглашение которой может нарушить процесс демонтажа памятника.