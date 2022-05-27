Предприимчивая молодежь удостоилась признания премьер-министра

«Мне всегда импонировали смелость и целеустремленность ученических фирм. Встречи с молодежью, способной мыслить шире, чем в мои гимназические годы вообще казалось возможным, очень вдохновляют. Наша молодежь отличается действительно глобальным и зеленым мышлением», — сказала Каллас. «Я уверена, что с такой молодежью предприимчивыми и творческими в будущем станут не только Эстония, но и весь мир», — добавила она.

Премьер-министр поблагодарила как членов ученических фирм, так и их руководителей, которые поддерживали молодежь в осуществлении ее планов. Присутствовавшие на приеме ученические фирмы рассказали о своей продукции и познакомились с Домом Стенбока и работой правительства.

«Приятной неожиданность было узнать, что педагоги, развивающие обучение основам предпринимательства в Эстонии, руководят также работами прибывших сюда украинских подростков, благодаря чему уже родилась первая украинская ученическая фирма», — прокомментировала Каллас.

Лучшей эстонской ученической фирмой была в этом году признана фирма Drycycle из Таллиннской 21-й школы, которая производит из остатков эстонского диванного и палаточного производства непромокаемые чехлы для велосипедных седел и футляры для них.

Второго места была удостоена ученическая фирма KäpArt из гимназии Хуго Треффнера, среди продукции которой есть сумки, дизайна кошек из Тартуского приюта для бездомных животных, почтовые открытки и картины. Половина прибыли KäpArt идет в помощь приютским животным.

На третьем месте ученическая фирма KVA из Пиритаской экономической гимназии, коллектив которой сделал карточную игру RÖÖR для детей от 6 до 12 лет. Игра состоит из разных задач на логику и действие, которые развивают творческое самовыражение детей и способность справляться с несколькими задачами одновременно.