Российские интернет-пользователи вынуждены переходить на отечественные сервисы, так как зарубежные аналоги либо сами перестают работать в стране, либо их запрещает государство. Многие зарабатывали в интернете и теперь теряют доходы.
NashStore и «Россграм» – новорусский интернет
«Россграм» вместо Instagram
В середине марта 2022 года популярная соцсеть Instagram была запрещена на территории России как экстремистский ресурс. При этом многие не просто размещали там свои фотографии. Малый и средний бизнес активно продвигал там свои товары и услуги.
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2020 году доля легальной рекламы российских блогеров, которые в основном работали в Instagram и YouTube, составила около 1,5 млн. евро (по тогдашнему курсу). Цифры за 2021 год пока не назывались, однако аналитики отмечают серьезный рост интернет-доходов за последние годы.
После получения статуса «нелегала» доход в Instagram потеряли около 70% пользователей сервиса, большая часть из которых зарабатывала до 1,5 тыс. евро в месяц (по курсу 2021 г.). Это репетиторы, юристы, фотографы, пекари и другие.
В качестве аналога Instagram россиянам был предложен «Россграм». Визуально сервис, старт которого был анонсирован на конец марта, почти полностью копирует запрещенный американский ресурс. «Наша цель – создать соцсеть, где пользователи получат доступ к любимому контенту, бизнес найдет новых клиентов и возможности масштабирования, блогеры сохранят свою аудиторию и наберут новых подписчиков», – говорили разработчики «Россграма» на старте проекта. Однако по факту сервис до сих пор не заработал, его запуск теперь обещан «в течение лета».
«Я, конечно, верю во всё хорошее, но вы себя топите, – обратился к руководству сервиса на странице «ВКонтакте» один из пользователей. – Обманывать людей плохо, не простят». Многих потенциальных пользователей возмутило, что за регистрацию в соцсети необходимо платить. «Россграм» предлагает купить никнейм (имя пользователя) по цене от 120 до почти 800 евро (по курсу середины мая) в зависимости от уникальности и удобства написания. Теперь «Россграм» объясняет, что платят за ники только те, кто хочет успеть забронировать их первыми. «Продажа ников – недоразумение, Instagram всегда был бесплатным», – делают простой для себя вывод пользователи.
RuTube вместо YouTube
YouTube пока работает на территории России, хотя разговоры о его возможном закрытии идут регулярно. Оставаясь основной площадкой для детского и развлекательного контента, этот ресурс также потерял смысл для россиян с точки зрения заработка. Авторы YouTube больше не могут получать доход в России.
Неудивительно, что большая часть людей в поисках новых источников получения средств перешла в российский аналог YouTube – RuTube. Однако последний явно не был готов к такому развитию событий, хотя приближенный к Путину холдинг «Газпром-Медиа», владеющий ресурсом, ровно 24 февраля 2022 года поменял организационную структуру видеосервиса, поставив в качестве руководителя своего топ-менеджера.
«Несколько лет усиливалось давление на YouTube, и в RuTube знали о том, что им придется стать главной площадкой в России, – уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. – RuTube лишь перерисовывал интерфейс YouTube, но не копировал механику».
После появления на ресурсе первых каналов, имевших миллионы просмотров на YouTube, видеосервис перестал работать. 9 мая на сайте видеохостинга появилось сообщение, что он атакован. Сайт был недоступен несколько дней, после чего восстановился лишь частично. Как признался в своем Telegram-канале депутат российской Госдумы Антон Горелкин, отвечающий за информационную политику и технологии, «на создание достойного конкурента YouTube уйдет ещё не один год».
NashStore вместо Google Play
Отключение платежных систем Visa и Mastercard, а также удаление из App Store и Google Play приложений попавших под санкции российских компаний заставило российские власти думать над альтернативными интернет-площадками, откуда пользователи привыкли скачивать приложения.
В конце марта стало известно о планах запустить 9 мая сервис NashStore, доступный только для устройств под ОС Android. После открытия неделей позже, 16 мая, разработчики жаловались, что на старте подверглись сильнейшей DDOS-атаке.
В NashStore сообщили, что в доступе есть более тысячи приложений, среди которых, например, лотерея «Столото», Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, несколько банков и т.д.
«Список приложений для скачивания достаточно большой. Вот только скачивать их не хочется, – поделился впечатлениями один из авторов портала о технологиях iPhones.ru. – К примеру, в разделе «Инструменты» можно найти приложение для списания долгов через процедуру банкротства для физических лиц, калькулятор дробной перегонки в помощь начинающим самогонщикам (я не шучу) и рецепты пива. В разделе «Стиль жизни» желающие могут скачать самоучитель по вязанию спицами и справочник «Время Намаза», а в разделе «Финансы» – приложение для быстрых микрозаймов», – посетовал собеседник.