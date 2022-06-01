NashStore и «Россграм» – новорусский интернет

«Россграм» вместо Instagram

В середине марта 2022 года популярная соцсеть Instagram была запрещена на территории России как экстремистский ресурс. При этом многие не просто размещали там свои фотографии. Малый и средний бизнес активно продвигал там свои товары и услуги.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2020 году доля легальной рекламы российских блогеров, которые в основном работали в Instagram и YouTube, составила около 1,5 млн. евро (по тогдашнему курсу). Цифры за 2021 год пока не назывались, однако аналитики отмечают серьезный рост интернет-доходов за последние годы.

После получения статуса «нелегала» доход в Instagram потеряли около 70% пользователей сервиса, большая часть из которых зарабатывала до 1,5 тыс. евро в месяц (по курсу 2021 г.). Это репетиторы, юристы, фотографы, пекари и другие.

В качестве аналога Insta­gram россиянам был предложен «Россграм». Визуально сервис, старт которого был анонсирован на конец марта, почти полностью копирует запрещенный американский ресурс. «Наша цель – создать соцсеть, где пользователи получат доступ к любимому контенту, бизнес найдет новых клиентов и возможности масштабирования, блогеры сохранят свою аудиторию и наберут новых подписчиков», – говорили разработчики «Россграма» на старте проекта. Однако по факту сервис до сих пор не заработал, его запуск теперь обещан «в течение лета».

«Я, конечно, верю во всё хорошее, но вы себя топите, – обратился к руководству сервиса на странице «ВКонтакте» один из пользователей. – Обманывать людей плохо, не простят». Многих потенциальных пользователей возмутило, что за регистрацию в соцсети необходимо платить. «Россграм» предлагает купить никнейм (имя пользователя) по цене от 120 до почти 800 евро (по курсу середины мая) в зависимости от уникальности и удобства написания. Теперь «Россграм» объясняет, что платят за ники только те, кто хочет успеть забронировать их первыми. «Продажа ников – недоразумение, Instagram всегда был бесплатным», – делают простой для себя вывод пользователи.

RuTube вместо YouTube

YouTube пока работает на территории России, хотя разговоры о его возможном закрытии идут регулярно. Оставаясь основной площадкой для детского и развлекательного контента, этот ресурс также потерял смысл для россиян с точки зрения заработка. Авторы YouTube больше не могут получать доход в России.

Неудивительно, что большая часть людей в поисках новых источников получения средств перешла в российский аналог YouTube – RuTube. Однако последний явно не был готов к такому развитию событий, хотя приближенный к Путину холдинг «Газпром-Медиа», владеющий ресурсом, ровно 24 февраля 2022 года поменял организационную структуру видеосервиса, поставив в качестве руководителя своего топ-менеджера.