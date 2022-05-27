Турнир чемпионата мира по хоккею 2023 года пройдет в ледовом холле «Тондираба»

Турнир пройдет с 23 по 29 апреля. Соперниками эстонской сборной будут Япония, Украина, Сербия, Китай и Голландия.

Юниорская сборная Эстонии U20 примет участие в турнире первого дивизиона группы В в Польше, чуть позже будут объявлены место и проведение игры. Противники сборной: Япония, Украина, Италия, Польша и Южная Корея.

Эстонская сборная U18 также примет участие в тернире первого дивизиона группы В, котопрая пройдет в Словении. Время и место проведения игры также будут сообщены позднее.