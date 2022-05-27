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Турнир чемпионата мира по хоккею 2023 года пройдет в ледовом холле «Тондираба»

rus.postimees.ee
Турнир чемпионата мира по хоккею 2023 года пройдет в ледовом холле «Тондираба»
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Подготовка ледового холла "Тондираба" к чемпионату Европы по фигурному катанию 2022
Подготовка ледового холла "Тондираба" к чемпионату Европы по фигурному катанию 2022 Фото: Inna Melnikova

Решением конгресса Международной федерации хоккея турнир чемпионата мира первого дивизиона группы B состоится в Таллинне, в ледовом холле «Тонгдираба».

Турнир пройдет с 23 по 29 апреля. Соперниками эстонской сборной будут Япония, Украина, Сербия, Китай и Голландия.

Юниорская сборная Эстонии U20 примет участие в турнире первого дивизиона группы В в Польше, чуть позже будут объявлены место и проведение игры. Противники сборной: Япония, Украина, Италия, Польша и Южная Корея.

Эстонская сборная U18 также примет участие в тернире первого дивизиона группы В, котопрая пройдет в Словении. Время и место проведения игры также будут сообщены позднее.

Эстонская женская сборная по хоккею примет участие в турнире третьего дивизиона группы А, который пройдет с 3 по 9 апреля в Румынии. Соперники: Украина, Литва, Румыния, Гонгконг и Болгария.

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