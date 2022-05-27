В Таллинне сортиры растут как грибы после дождя

Власти города обещают, что в этом году в общественных местах будет 107 общественных туалетов. По словам вице-мэра Владимира Света (Центристская партия), в городском пространстве устанавливается все больше стационарных туалетов со всеми удобствами, предпринимаются усилия по постепенному избавлению от старых пластмассовых шкафов, неудобных в использовании, но которые, зато, легко поджечь или повалить.

К лету в Таллинне появится 107 общественных туалетов 11 полностью автоматических платных туалетов. 11 туалетов контейнерного типа с отдельными туалетами для мужчин, женщин и людей с особыми потребностями. 7 санитарных контейнеров на пляжах. 78 временных одиночных туалетов по всему городу. Источник: Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.

«В настоящее время в городе мало стационарных автоматических туалетов. В результате проводимых госзакупок их количество значительно увеличится», — сказал Свет.

Он добавил, что только треть используемых в настоящее время туалетов являются стационарными, но к 2026 году город планирует сделать стационарными как минимум две трети общественных туалетов. Стационарность в данном случае означает, что в туалетах есть вода и освещение, и они достаточно теплые, чтобы ими можно было пользоваться круглый год.

Туалетная политика города также учитывает тот факт, что не везде можно построить общественные туалеты. Временные контейнеры также нельзя размещать повсюду. Свет рассчитывает на помощь районных управления и заведений города в решении этого вопроса.

«Во-первых, если управы районов города будут заключать контракты на установку уличных кафе или уличных террас, они должны рассмотреть возможность обязать бизнес разрешать пользоваться своими туалетами не только клиентам, но и всем людям, которые в то же время передвигаются по городу. Это особенно важно в Старом городе, но и в других местах города, где много уличных кафе», — сказал Свет.

В настоящее время в городе мало стационарных автоматических туалетов. В результате проводимых государственных закупок их количество значительно увеличится. Заместитель мэра Таллинна Владимир Свет

По его словам, аналогичный принцип может применяться к некоторым городским учреждениям, расположенным в местах, где нет возможности установить стационарные туалеты. «Библиотека, молодежный центр или здание районной администрации могут быть открыты для людей, если им нужно в туалет. Также важно наносить эти возможности на карту и информировать людей об их существовании», — сказал вице-мэр.

Трубы дороже туалета

По словам заместителя председателя Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Суле, наличие подземных коммуникаций является важным критерием для строительства новых туалетов. «Подвод воды, канализации и электричества может быть довольно дорогим. При выборе мест расположения новых туалетов мы учитываем и это, помимо наличия потенциальных пользователей», — сказал Сульг.

Трехдверный туалет контейнерного типа стоит 50 000 евро, но в некоторых местах подведение воды и электричества может быть в несколько раз дороже, чем цена туалета.

Самый новый контейнерный туалет в Таллинне находится в парке Мянни в Мустамяэ. Фото: Альберт Труувярт