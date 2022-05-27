В Таллинне сортиры растут как грибы после дождя

Этим летом в Таллинне будет более сотни общественных туалетов
Бары должны открывать свои туалеты для всех желающих
На смену старым пластмассовым туалетам приходят современные туалеты
Город Таллинн разработал план, чтобы в столице было достаточно общественных и удобных туалетов.
Власти города обещают, что в этом году в общественных местах будет 107 общественных туалетов. По словам вице-мэра Владимира Света (Центристская партия), в городском пространстве устанавливается все больше стационарных туалетов со всеми удобствами, предпринимаются усилия по постепенному избавлению от старых пластмассовых шкафов, неудобных в использовании, но которые, зато, легко поджечь или повалить.
К лету в Таллинне появится 107 общественных туалетов
11 полностью автоматических платных туалетов.
11 туалетов контейнерного типа с отдельными туалетами для мужчин, женщин и людей с особыми потребностями.
7 санитарных контейнеров на пляжах.
78 временных одиночных туалетов по всему городу.
Источник: Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
«В настоящее время в городе мало стационарных автоматических туалетов. В результате проводимых госзакупок их количество значительно увеличится», — сказал Свет.
Он добавил, что только треть используемых в настоящее время туалетов являются стационарными, но к 2026 году город планирует сделать стационарными как минимум две трети общественных туалетов. Стационарность в данном случае означает, что в туалетах есть вода и освещение, и они достаточно теплые, чтобы ими можно было пользоваться круглый год.
Туалетная политика города также учитывает тот факт, что не везде можно построить общественные туалеты. Временные контейнеры также нельзя размещать повсюду. Свет рассчитывает на помощь районных управления и заведений города в решении этого вопроса.
«Во-первых, если управы районов города будут заключать контракты на установку уличных кафе или уличных террас, они должны рассмотреть возможность обязать бизнес разрешать пользоваться своими туалетами не только клиентам, но и всем людям, которые в то же время передвигаются по городу. Это особенно важно в Старом городе, но и в других местах города, где много уличных кафе», — сказал Свет.
В настоящее время в городе мало стационарных автоматических туалетов. В результате проводимых государственных закупок их количество значительно увеличится.
Заместитель мэра Таллинна Владимир Свет
По его словам, аналогичный принцип может применяться к некоторым городским учреждениям, расположенным в местах, где нет возможности установить стационарные туалеты. «Библиотека, молодежный центр или здание районной администрации могут быть открыты для людей, если им нужно в туалет. Также важно наносить эти возможности на карту и информировать людей об их существовании», — сказал вице-мэр.
Трубы дороже туалета
По словам заместителя председателя Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Суле, наличие подземных коммуникаций является важным критерием для строительства новых туалетов. «Подвод воды, канализации и электричества может быть довольно дорогим. При выборе мест расположения новых туалетов мы учитываем и это, помимо наличия потенциальных пользователей», — сказал Сульг.
Трехдверный туалет контейнерного типа стоит 50 000 евро, но в некоторых местах подведение воды и электричества может быть в несколько раз дороже, чем цена туалета.
По словам Сульга, вторым вариантом является использование помощи частного сектора, что в настоящее время и делается при текущих закупками. В результате закупки в городское пространство в ближайшие четыре года поступят 34 полностью автоматических туалета, которые должны, к тому же, заменить 15 автоматических туалетов, находящихся в городском пространстве уже 15 лет.
«Это соглашение планируется подписать на ближайшие 21 год, а это значит, что у города не будет никаких расходов на содержание этих туалетов. Контрагент обязуется обеспечить приличный внешний вид туалетов и содержать их в порядке, и за это получит право на установку рекламы в городском пространстве», — пояснил Сульг.
Новые автоматические туалеты будут платными, как и нынешние, но оплатить их можно будет наличными или картой.
Обслуживание полно сюрпризов
Новые контейнерные туалеты будут заперты на ночь. По словам Сульга, люди, отвечающие за обслуживание туалетов, повидали всякое. Рекорд - это четверо мужчин, которые устроили себе ночевку в одном туалете и хорошо проводили там время. Но бездомные — не единственные нецелевые пользователи туалетов.
«Летними вечерами, например, молодые люди любят ходить туда, чтобы зарядить свои телефоны и большие колонки. К сожалению, у них обычно есть инструменты для рисования на стенах, а когда они уходят, унитаз часто разбивают. Или в унитаз забивают рулоном туалетной бумаги, поэтому работнику обслуживания приходится заниматься устранением засора», — рассказал Сульг.
Свет добавил, что в этом году, однако, пойдут на этот риск, и один или два туалета останутся открытыми на ночь. Это делается в местах, где ночью ожидается движение наибольшего количества людей. «Посмотрим, насколько увеличатся затраты на техническое обслуживание и насколько хорошо люди это воспримут», — сказал Свет.
Сортиру за миллион исполнится 20 лет
В этом году исполняется 20 лет со дня установки первого платного автоматического туалета в Таллинне на Тоомпеа, который был назван в народе сортиром за миллион из-за нелепо высокой по тем временам цены в 2,3 миллиона крон.
За заказ туалета отвечал Сийм Валмар Кийслер, в то время старейшина части Таллинна Кесклинна. Õhtuleht писал, что несколько лет назад, по словам Айна Вальдманна, главы муниципального совета, их работа заключалась только в размещении заказа. «У нас не было выбора. От управы района Кесклинна было дано представление, что именно такой и необходим», — сказал Вальдманн Õhtuleht.
Но когда разразился публичный скандал из-за высокой цены на унитаз, Кийслер направил сообщение о преступлении в прокуратуру, и пару муниципальных чиновников оштрафовали за организацию неправильных закупок.