Известный туроператор прекращает деятельность: поторопитесь, чтобы вернуть свои деньги

Туроператор имеет гарантию в страховой компании Markel Insurance SE на сумму 100 000 евро. Гарантия туроператора используется для полного или частичного возмещения стоимости отмены пакетного тура и связанных с ним мероприятий по организации поездки.

Пакетный тур — это, например, когда туроператор продал авиабилеты и проживание и выставил единый счет. Услугой по организации туров является, например, если туроператор продал авиабилеты и проживание в соответствии с заявкой пассажира; если по ним заключались отдельные договоры и выставлялись отдельные счета, или если туроператор предложил пассажиру забронировать другую туристическую услугу (например, проживание) в пункте назначения поездки, подтвердив бронирование одной туристической услуги (например, авиабилетов), и пассажир забронирует ее в течение 24 часов с момента подтверждения бронирования первой туристической услуги.

Гарантия туроператора не может быть использована для возврата платежей за аннулированные отдельные туристические услуги (например, авиабилеты).

Путешественники, чей пакетный тур или связанные с ним поездки были отменены и которые не подали заявление в страховую компанию ни самостоятельно, ни через турагента, должны это сделать.

В заявлении следует указать:

Данные о полисах туроператора (020S02402CAV и 020S01328RCA);

Данные о путешественнике (имя и контактные данные);

Данные о договоре или бронировании (дата и номер);

Данные об оплаченных суммах;

Данные о банковском счете, куда необходимо перевести деньги.

К заявлению необходимо приложить подтверждение покупки тура и/или договор и документы, подтверждающие платеж (платежное поручение).

Заявление необходимо предоставить в страховую компанию на английском языке по адресу электронной почты siniestros.spain@markel.com и в копию также поставить электронную почту туроператора finance@flytocanarias.com и flytocanarias.lpa@gmail.com.

Если путешественник оплатил пакет, связанную с ним организацию поездки или отдельную туристическую услугу, например, авиабилеты, кредитной картой, TTJA рекомендует обратиться в свой банк и уточнить варианты возврата платежа.

Если путешественник оформил страховку отмены рейса, TTJA рекомендует выяснить, покрывается ли страховкой неплатежеспособность туроператора, и при необходимости связаться со страховой компанией.