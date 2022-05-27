На место Жириновского ЛДПР выбрала депутата Слуцкого. Чем он прославился

«86 бюллетеней, все за», – цитирует Интерфакс члена счетной комиссии Ярослав Нилов.

Сам Слуцкий отметил, что стратегия партии «будет как-то модифицироваться, будет возрастать в сторону людей, решения задач, которые стоят на земле, укрепления нашей социальной политики».

Кто такой Леонид Слуцкий?

В середине мая Слуцкий официально стал руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. Обязанности главы фракции он исполнял после того, как 4 апреля после продолжительной болезни умер Владимир Жириновский. Тогда партия решила, что отложит все кадровые решения до тех пор, пока со смерти Жириновского не пройдет 40 дней.

Леониду Слуцкому 54 года. В 1990-х он работал советником мэра Москвы Юрия Лужкова. Замом Лужкова тогда был Владимир Ресин. СМИ неоднократно писали о близких отношениях Слуцкого и Ресина, которые даже породили слухи о том, что Слуцкий – его внебрачный сын.

Впервые Слуцкий избрался в Думу еще в 1999 году в составе «Блока Жириновского» и с тех пор работал во всех созывах нижней палаты парламента. С 2000 году Слуцкий был замруководителя российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Работать в ПАСЕ он продолжал до выхода России из Совета Европы в марте 2022 года.

Благодаря работе в ПАСЕ Слуцкий регулярно ездил за рубеж. Там он завел близкое знакомство и даже дружбу со многими иностранными политиками, например, князем Монако Альбером II и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Слуцкий долгое время отвечал за организацию приезда иностранных делегаций в Россию. Он привозил западных парламентариев в аннексированный Крым. Слуцкий возглавлял миссию наблюдателей Госдумы на «референдуме», по итогам которого полуостров вошел в состав России, и был одним из первых, кто попал под западные санкции.

В 2016 году Слуцкий возглавил влиятельный думский комитет по международным делам - его кандидатуру на встрече с Владимиром Путиным лично лоббировал Жириновский, хотя на пост претендовала и «Единая Россия». Его кандидатуру тогда поддержал даже многолетний оппонент Жириновского, глава КПРФ Геннадий Зюганов.

У Слуцкого прочные отношения с Русской православной церковью. В 2018 году патриарх Кирилл лично наградил его орденом Святого благоверного князя Даниила Московского. Слуцкий регулярно участвует в восстановлении старых и открытии новых храмов.

В 2018 году журналистки Екатерина Котрикадзе, Дарья Жук и Фарида Рустамова обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Слуцкий эти обвинения отрицал, а думская комиссия по этике не нашла в его действиях нарушений этических норм. После этого ряд российских СМИ объявили бойкот Слуцкому и комиссии по этике, а некоторые - и всей Госдуме. Фактически скандал никак не повлиял на его карьеру.

В 2018-2019 годах году Алексей Навальный выпускал расследования о Слуцком – в нем утверждалось, что депутат фактически владеет незадекларированной недвижимостью и автомобилями, стоимость которых превышает его официальный доход. Кроме того, оппозиционер заявил, что его структуры нашли у депутата более 800 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.

А «Радио Свобода» (признана СМИ, выполняющим функции иностранного агента) в сентябре прошлого года обнаружило аккаунт дочери Слуцкого в «Тик-токе», из которого следовало, что семья депутата пользуется элитной недвижимостью в Турции.