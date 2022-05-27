Важный шаг: Эстония, Латвия и Литва готовят совместное оборонное соглашение

Встретившиеся в пятницу на Сааремаа министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в принципе одобрили совместное соглашение трех государств Балтии о трансграничном оборонном сотрудничестве. Вступив в силу, договор позволит странам Балтии мобильнее перемещать технику и войска и взfимодействовать.

По словам министра обороны Эстонии Калле Лаанета, единство трех балтийских государств в последние месяцы укрепилось, что подтвердили состоявшиеся на Сааремаа предметные обсуждения сотрудничества в сфере обороны, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны.

«В качестве своего следующего важного шага мы решили одобрить соглашение о совместном трансграничном оборонном сотрудничестве между странами Балтии, которое мы согласовали на последней встрече министров обороны стран Балтии в Каунасе в декабре прошлого года», — сказал Лаанет.

Вступив в силу, договор позволит как в мирyое время, так и в случае кризиса или войны быстро перемещать через границы войска и технику и использовать их для различных операций.

«Это решение будет обладать большой практической ценностью и сильным сдерживающим воздействием на противника, поскольку там самым мы даем сигнал о том, что страны Балтии будут реагировать едино и мобильно, независимо от того, какой будет угроза», — отметил Лаанет.

Мbнистры обороны на встрече также обсудили развитие совместной с США балтийской системы залпового огня, общее видение будущего балтийских военно-морских сил, ситуацию с безопасностью в регионе, войну на Украине и предстоящий саммит НАТО в Мадриде.

«Перед саммитом в Мадриде мы хотим подчеркнуть, что Эстония, Латвия и Литва разделяют общее понимание укрепления восточного крыла альянса. Мы должны изменить курс со сдерживания на предупредительную оборону, и присутствие сил НАТО в Балтийском регионе является неотъемлемой частью этого курса», — добавил Лаанет.

Министры также обсудили развитие совместного морского мониторинга странами Балтии, использование воздушного пространства для учений и дальнейшее развитие Балтийского колледжа обороны.