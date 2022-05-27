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Газета: власти Хаапсалу не разрешают проведение Дней ностальгии

rus.postimees.ee
Газета: власти Хаапсалу не разрешают проведение Дней ностальгии
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Рекламный плакат Дней ностальгии.
Рекламный плакат Дней ностальгии. Фото: Plakat

Издание Lääne Elu пишет, что из-за войны в Украине в этом году городская управа Хаапсалу не дает разрешения на проведение традиционных Дней ностальгии.

«Хаапсалу не поддерживает такое мероприятие, — сказал вице-мэр Хаапсалу Тыну Парбус. — Если они придумают другое мероприятие в те же выходные, например, фестиваль рок-н-ролла, мы поддержим его так же, как поддерживали в прошлом Дни ностальгии».

В конце марта организаторы объявили, что на проходящих в сентябре Днях ностальгии будут запрещены военная и милицейская форма, а также советские знаки отличия и свастики.

Дни ностальгии во вторые выходные сентября проходили в Хаапсалу уже 17 раз.

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