Газета: власти Хаапсалу не разрешают проведение Дней ностальгии

«Хаапсалу не поддерживает такое мероприятие, — сказал вице-мэр Хаапсалу Тыну Парбус. — Если они придумают другое мероприятие в те же выходные, например, фестиваль рок-н-ролла, мы поддержим его так же, как поддерживали в прошлом Дни ностальгии».