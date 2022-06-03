Виллы были построены на берегу моря – волость выдала разрешения на строительство в обход закона. Среди собственников – предприниматель Анатолий Канаев, бывший присяжный адвокат Виктор Каазик и другие известные люди. Недавно Департамент охраны окружающей среды рассмотрел ходатайство о легализации незаконных объектов путем сокращения запретной зоны строительства, но отклонил его.
Баня превратилась в виллу, а сарай – в причал
Волость хотела бы создать на берегу полноценный жилой район. На продаже прибрежных участков можно заработать не менее 2 млн евро. Поэтому местное самоуправление попросило Департамент окружающей среды пойти еще на несколько уступок, чтобы внести изменения в генеральную планировку волости. «Мы обязательно обжалуем решение суда, – заявил старейшина волости Йыэляхтме Андрус Умбоя (Партия реформ). – А что иначе делать с этими постройками?»
«Административный суд пришел к выводу, что Департамент окружающей среды принял взвешенное и законное решение, отказав в уменьшении запретной зоны строительства в Йыэляхтме, – прокомментировал генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра. – Приоритет природоохранных интересов не означает, что мы невнимательны к запросам людей. Наоборот, охрана прибрежной зоны обеспечивает свободный доступ к береговой линии для всех, а не только тем, кто может позволить себе недвижимость на берегу моря».
Суд стоит на своем
«Это похоже на налоговую амнистию, которую хотело провести местное самоуправление», – сказал судья Таллиннского административного суда Даймар Лийв. «Правильным было бы принять решение на парламентском уровне, так как страдают и законопослушные люди. Отдаю должное волости, так как ее представители честно указали на незаконные постройки, отметив, что совсем не хотели бы заниматься принудительным сносом», – добавил он.
По словам судьи, если владельцу такого здания будет приказано его снести, у того будет повод требовать возмещения ущерба от самоуправления. Именно там было получено разрешение на строительство, хотя и в нарушение закона.
Во всяком случае, суд решил встать на сторону Департамента окружающей среды и пришел к выводу, что собственник здания, нарушивший Закон об охране природы, не может рассчитывать на последующую легализацию постройки.
Волости предстоит тяжба с состоятельными собственниками, которым когда-то был выдан документ, удостоверяющий законность застройки побережья.
«Местному самоуправлению очень сложно вынести отрицательное решение, если оно касается известных и влиятельных людей, которые могут иметь какое-то воздействие на местную политику», – объясняет судья Лийв столь чуткое отношение самоуправления к постройкам на пляже.
Штраф за легализацию
Однако, по словам Лийва, нет уверенности, что легализация таких построек не будет вставать на повестку дня снОва и снова. «Необходимо найти гуманное решение для тех, кто купил недвижимость с такими проблемами», – признает Лийв.
В качестве решения судья предложил, например, штраф за легализацию зданий, пропорциональный размеру нарушения: «Если вы построили дом за миллион евро, а штраф за его легализацию будет составлять 2000 евро, это явно будет не пропорционально».
Можно ли продолжать «делать, как Каазик», то есть не моргнув глазом строить дом с незаконным разрешением на строительство?
«Конечно, можно, ведь Департамент окружающей среды один, а самоуправлений почти 80. Все стройки контролировать нереально, – констатирует Лийв. – Если строить очень быстро, и при этом никто не жалуется на незаконную стройку, то так оно и будет».
Срок давности
В начале года Департамент окружающей среды возбудил производство по жалобе и требует снести незаконное строение, похожее на баню, которое расположено на берегу моря в деревне Хара в национальном парке Лахемаа. Однако на расстоянии 80 метров от этой бани и меньше, чем в 40 метрах от береговой линии уже почти 20 лет стоит незаконная дача, сноса которой чиновники не требовали ни тогда, ни сейчас.
«Срок-то вышел», – объясняет Департамент окружающей среды. «Снос здания всегда связан с затратами и нанесением природе еще большего вреда. Поэтому эти решения необходимо тщательно обдумывать», – говорит Пирет Рейнсалу, главный инспектор отдела надзора за дикой природой и рыболовством.
Здание числится в Регистре строений как неотапливаемый лодочный сарай, тогда как, по сути, это – современный отапливаемый дом, принадлежащий адвокату Аннемари Кунила.
Скандал вокруг этих объектов разразился одновременно с подачей искового заявления на Каазика и Канаева за строительство на основании незаконных разрешений.
В волости Куусалу есть и другие примеры застраивания запретной зоны. В деревне Колга-Аабла вместо бани, разрешенной на бумаге, построена вилла бывшей звезды баскетбола Мартина Мюйрсеппа.
Есть счастливчики?
«Может сложиться впечатление, что самоуправление проиграло по всем статьям – говорит судья Лийв. – Тем не менее, есть и достаточно много объектов, по которым Департамент окружающей среды в ходе судебного разбирательства все же дал свое согласие, проявив гибкость».
Директор Департамента Райнер Вакра уточнил, что ведомство в девятнадцати случаях пошло навстречу. В сокращении запретной зоны строительства было отказано только там, где был риск существенного воздействия на окружающую среду, резкого ограничения доступа к воде или где сами требования были расплывчатыми.
Бревенчатый дом, у владельца которого даже не было разрешения волости, может остаться на пляже без согласования с Департаментом окружающей среды. «Суд решил, что местное самоуправление не может просто так приказать снести все незаконные строение. Это всегда нужно взвешивать», – объясняет Андрус Умбоя столь снисходительное отношение.
«Поскольку дом стоит там уже несколько лет, и органы государственной власти знали о нем все это время, самоуправлению было бы очень трудно требовать сноса этого здания сейчас. Да и Департамент окружающей среды, вероятно, не очень этого хотел», – добавляет волостной секретарь Лехо Куре.
Причал для Оюланд
В настоящее время волость занимается также незаконной постройкой экс-политика Кристийны Оюланд.
«Она не представила все необходимые для планировки документы, есть нарушения», – отметил волостной секретарь.
Кристийна Оюланд, в свою очередь, признала, что эллинг для хранения ее небольшого флота существенно отличается от лодочного сарая: «Он больше, и мы работаем над его легализацией прямо сейчас. Если что-то сделано нелегально и оказалось несколько крупнее, это тоже можно легализовать, заплатив государственную пошлину».
Легализация незаконного строения
- Незаконным или самовольным является любое строение, для возведения которого не было подано ходатайство о получении разрешения на строительство или уведомление о строительстве в соответствии с приложением 1 к Строительному кодексу.
- Если самовольная строительная деятельность велась после принятия Строительного кодекса (01.07.2015), то для легализации такого строения необходимо подать ходатайство о получении разрешения на строительство или уведомление о строительстве на тех же условиях, на которых это должно было быть сделано до начала строительной деятельности.
- Здания, построенные до 01.01.2003, должны соответствовать требованиям безопасности строения. Безопасность строения оценивается согласно требованиям, действовавшим во время строительства.
- Здания, построенные после 01.01.2003, но до 01.07.2015, должны соответствовать требованиям безопасности здания, детальной и общей планировке или условиям проектирования.
Источник: vanamaja.ee