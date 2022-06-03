Баня превратилась в виллу, а сарай – в причал

Во всяком случае, суд решил встать на сторону Департамента окружающей среды и пришел к выводу, что собственник здания, нарушивший Закон об охране природы, не может рассчитывать на последующую легализацию постройки.

Волости предстоит тяжба с состоятельными собственниками, которым когда-то был выдан документ, удостоверяющий законность застройки побережья.

«Местному самоуправлению очень сложно вынести отрицательное решение, если оно касается известных и влиятельных людей, которые могут иметь какое-то воздействие на местную политику», – объясняет судья Лийв столь чуткое отношение самоуправления к постройкам на пляже.

Эллинг в имении Кристийны Оюланд в Ихасалу находится прямо на берегу моря и существенно превышает свои разрешенные размеры. Фото: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics

Штраф за легализацию

Однако, по словам Лийва, нет уверенности, что легализация таких построек не будет вставать на повестку дня снОва и снова. «Необходимо найти гуманное решение для тех, кто купил недвижимость с такими проблемами», – признает Лийв.

В качестве решения судья предложил, например, штраф за легализацию зданий, пропорциональный размеру нарушения: «Если вы построили дом за миллион евро, а штраф за его легализацию будет составлять 2000 евро, это явно будет не пропорционально».

Можно ли продолжать «делать, как Каазик», то есть не моргнув глазом строить дом с незаконным разрешением на строительство?

«Конечно, можно, ведь Департамент окружающей среды один, а самоуправлений почти 80. Все стройки контролировать нереально, – констатирует Лийв. – Если строить очень быстро, и при этом никто не жалуется на незаконную стройку, то так оно и будет».