СМИ: Зеленскому предложили создать «альтернативный ЕС» — с Польшей и странами Балтии

По информации издания, речь идет о политическом, экономическом и военном объединении с участием также Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а впоследствии, возможно, и Турции, пишет "Медуза".

По словам собеседников издания, Джонсон говорит об «альянсе государств, ревностно относящихся к своему суверенитету, имеющих либеральный подход к экономике и готовых быть максимально непримиримыми по отношению к военной угрозе из Москвы».

По сообщению Corriere, Джонсон высказал эту идею Зеленскому еще во время визита в Киев 9 апреля. Власти Украины пока не заняли определенной позиции по этому вопросу, но и не стали немедленно от нее отказываться. По мнению журналистов, Зеленский ждет исхода саммита Евросоюза 23 июня, на котором может быть принято решение о предоставлении Украины статуса кандидата в ЕС.

В последние недели Евросоюз так и не смог согласовать шестой пакет санкций против России, который должен был включать эмбарго на российскую нефть; тем временем, как отмечает газета, военная и финансовая помощь Украине со стороны Великобритании превышает европейскую, а помощь Польши — немецкую, французскую и итальянскую. В случае, если статус кандидата в ЕС Украине предоставлен не будет, Киев может рассмотреть предложение Джонсона всерьез, считают журналисты.