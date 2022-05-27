Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать в Европе альянс, альтернативный Евроюсозу, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.
СМИ: Зеленскому предложили создать «альтернативный ЕС» — с Польшей и странами Балтии
По информации издания, речь идет о политическом, экономическом и военном объединении с участием также Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а впоследствии, возможно, и Турции, пишет "Медуза".
По словам собеседников издания, Джонсон говорит об «альянсе государств, ревностно относящихся к своему суверенитету, имеющих либеральный подход к экономике и готовых быть максимально непримиримыми по отношению к военной угрозе из Москвы».
По сообщению Corriere, Джонсон высказал эту идею Зеленскому еще во время визита в Киев 9 апреля. Власти Украины пока не заняли определенной позиции по этому вопросу, но и не стали немедленно от нее отказываться. По мнению журналистов, Зеленский ждет исхода саммита Евросоюза 23 июня, на котором может быть принято решение о предоставлении Украины статуса кандидата в ЕС.
В последние недели Евросоюз так и не смог согласовать шестой пакет санкций против России, который должен был включать эмбарго на российскую нефть; тем временем, как отмечает газета, военная и финансовая помощь Украине со стороны Великобритании превышает европейскую, а помощь Польши — немецкую, французскую и итальянскую. В случае, если статус кандидата в ЕС Украине предоставлен не будет, Киев может рассмотреть предложение Джонсона всерьез, считают журналисты.
Corriere della Sera признает, что появление в публичном пространстве слухов об идее Джонсона может быть связано с желанием надавить на европейских лидеров в преддверии саммита, а сам проект может быть задуман британским премьером как козырь в переговорах с Евросоюзом, касающихся «Брекзита». Газета отмечает, что задумка может оказаться «колоссом на глиняных ногах», поскольку у Великобритании нет таких возможностей, как у ЕС, для поддержки Украины, а Польша и страны Балтии могут не согласиться участвовать в альянсе, который усложнит их отношения с Евросоюзом.