Обман на улицах Эстонии: мошенники пытаются выманить деньги у случайных прохожих

Председатель Эстонского общества слепых Якоб Розин сказал Sakala, что, конечно, общество слепых не будет собирать деньги на улице таким образом, и никакой центр не создается. «Если бы кто-то этим занимался, то наше сообщество настолько маленькое, что мы бы точно знали о создании такого центра, — добавил он. - Также мы собираем деньги в более вежливой форме. Мы проводим какую-нибудь кампанию или мероприятие, а не идем собирать пожертвования на улице».

По словам руководителя группы по ведению производств Вильяндиского отделения полиции Меэлиса Лилле, компания, состоящее в основном из молодых женщин, действует во многих уголках Эстонии. Они подходят к людям на парковке или на улице и просят пожертвование наличными. У них есть папки с бумагами с именами, подписями и суммами людей, которые ранее сделали пожертвование. Sakala известно, что некоторые люди стали жертвами мошенников и отдали деньги.

Полиция просит людей, которые заметят таких сборщиков пожертвований на улице, сразу же сообщать об этом, поскольку стражи порядка хотят поговорить с ними и установить их личности. О сборе таких пожертвований поступили сообщения из Вильянди, Валга, Тарту, Вяндра, Рапла и ряда других мест.

Розин напомнил, что несколько лет назад мошенники с точно такой же историей уже собирали пожертвования.

«Мошенники бывают разные, — сказал Лилль. - Вот почему всегда разумно десять раз насторожиться и девять раз подумать, прежде чем отдавать деньги».

По словам Лилля, сбор пожертвований наличными во многом является разновидностью мошенничества, поскольку сделавший пожертвование не может знать, куда пойдут его деньги. После и полиции очень трудно установить, что пожертвование вообще было сделано. Поэтому полиция рекомендует делать пожертвования банковским переводом и всегда заранее убедиться, что деньги поступят в нужную организацию.