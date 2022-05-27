В Финляндии подтвердился первый случай заражения оспой обезьян, сообщает медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS.
В Финляндии подтвердился первый случай заражения обезьяньей оспой
В Финляндии подтвердился первый случай заражения обезьяньей оспой
Диагноз подтвердился поздно вечером в четверг, передает Yle.
По словам начальника отдела диагностики HUS Лассе Лехтонена, это пока единственный случай заболевания в Финляндии.
"Источник заражения известен, и близкие контакты установлены. Пациент проходит лечение дома и чувствует себя относительно хорошо", – заявил Лехтонен.
По его словам, нет повода для беспокойства. Болезнь не является легко передающейся.
"Вероятность распространения этого заболевания в Финляндии очень мала", - сказал он.
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