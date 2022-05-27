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В Финляндии подтвердился первый случай заражения обезьяньей оспой

rus.postimees.ee
В Финляндии подтвердился первый случай заражения обезьяньей оспой
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Фото: Shutterstock

В Финляндии подтвердился первый случай заражения оспой обезьян, сообщает медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS.

Диагноз подтвердился поздно вечером в четверг, передает Yle.

По словам начальника отдела диагностики HUS Лассе Лехтонена, это пока единственный случай заболевания в Финляндии.

"Источник заражения известен, и близкие контакты установлены. Пациент проходит лечение дома и чувствует себя относительно хорошо", – заявил Лехтонен.

По его словам, нет повода для беспокойства. Болезнь не является легко передающейся.

"Вероятность распространения этого заболевания в Финляндии очень мала", - сказал он.

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