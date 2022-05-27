В Финляндии подтвердился первый случай заражения обезьяньей оспой

Диагноз подтвердился поздно вечером в четверг, передает Yle.

По словам начальника отдела диагностики HUS Лассе Лехтонена, это пока единственный случай заболевания в Финляндии.

"Источник заражения известен, и близкие контакты установлены. Пациент проходит лечение дома и чувствует себя относительно хорошо", – заявил Лехтонен.

По его словам, нет повода для беспокойства. Болезнь не является легко передающейся.