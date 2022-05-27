Видео ⟩ «Иначе сирот станет еще больше»: в Приморье депутаты потребовали от Путина прекратить войну в Украине

На видеозаписи, опубликованной в местном Telegram-канале Newsbox24.tv в пятницу, 27 мая, видно, что на заседании парламента депутат Леонид Васюкевич зачитывает обращение, в котором говорится, что "военным путем достичь успеха невозможно", передает DW.

Напомнив, что недавно местные власти приняли комплекс мер по поддержке семей военнослужащих, погибших в ходе "военной операции", он указал: "Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране".

"Мы требуем немедленного вывода войск", - настаивает группа из четырех депутатов краевого законодательного собрания, подчеркивая, что продолжение боевых действий приведет к неминуемому увеличению числа погибших и раненых военнослужащих.

Выступление коммунистов вызвало скандал

Выступление Васюкевича постоянно пытался прервать председатель приморского парламента Александр Ролик и, как сообщает Newsbox24.tv, вынес депутату-коммунисту замечание. Но за выступавшего вступился его коллега по партии Геннадий Шульга, также подписавший антивоенное обращение к Путину.

По данным "Коммерсанта", губернатор Олег Кожемяко призвал "вывести из зала" Васюкевича и Шульгу, заявив, что их действия "порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом", и назвав Васюкевича "изменником". Издание пишет, что в итоге заксобрание лишило обоих депутатов-коммунистов права голоса на текущем заседании. В поддержку этого решения проголосовали 25 парламентариев, против - пятеро, еще трое воздержались.