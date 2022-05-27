В Эстонии беженка из Украины нашла работу в детском саду

- Как украинские дети освоились в детском саду?

- Очень хорошо. Сначала были трудности. Хотя в нашей группе есть дети разного возраста - от полутора года до шести лет - они уже привыкли к правилам. Родители говорили, что в Украине они не хотели ходить в детский сад, а здесь не хотят домой идти. Им очень нравится. Некоторые из них приобрели опыт посещения детского сада только тут.

- Как далеко с детьми продвинулись в изучении эстонского языка?

- Выучены самые элементарные слова, такие как «tere», «aitäh» и «palun», а также дети знают цифры. Моя четырехлетняя дочь Ева может посчитать от одного до десяти. Прежде чем приступить к еде, мы зовем детей помыть руки уже на эстонском языке, и даже моя полуторагодовалая дочь Миа это понимает. А когда раздается «lähme paneme riidesse», они уже бегут. Им это нравится. Дети все хорошо запоминают.

- Как продвигается обучение?