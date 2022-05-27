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Иранские спецслужбы задержали в Персидском заливе два греческих танкера

BNS/"Интерфакс"
Иранские спецслужбы задержали в Персидском заливе два греческих танкера
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Танкеры.
Танкеры. Фото: COSTAS BALTAS/REUTERS/Scanpix

Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в пятницу задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера, это произошло вскоре после того, как греческие власти при содействии США задержали в Средиземном море иранский танкер.

По сообщению Associated Press, КСИР проинформировал о задержании, однако ни названий танкеров, ни причин произошедшего не привел.

Греческие власти уже охарактеризовали это как акт пиратства.

АР отмечает, что командование базирующегося на Ближнем Востоке 5-го флота ВМС США осведомлено о происшествии и следит за развитием ситуации, но никаких комментариев пока не дает.

Между тем, источники в индустрии морских перевозок сообщили агентству, что на греческие танкеры, которые незадолго до того загрузились иракской нефтью, с вертолетов высадились военнослужащие КСИР.

Тегеран ранее обещал принять меры в ответ на задержание иранского танкера в греческих территориальных водах, напоминает АР.

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