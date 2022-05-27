У президентов США есть планы на случай ядерной войны и других катастроф. Совершенно секретные, но кое-что стало известно

Планы содержат толкования законов, призванные приписать президенту те или иные чрезвычайные полномочия, пишет газета New York Times, которая ознакомилась с ними первой.

О том, что содержится в президентских директивах, разработанных начиная с 1950-х годов, американский Конгресс почти ничего не знает - и, как следствие, не может их контролировать. До сих пор общедоступная информация об этом ограничивалась рассекреченными документами времен начала холодной войны.

В ту эпоху планировались такие меры, как введение военного положения, задержания неблагонадежных и цензура новостей из-за рубежа.

Однако что именно содержится в современных директивах - так называемых президентских документах о чрезвычайных действиях, - неясно. В последние десятилетия, независимо от того, какая партия находилась у власти, ни одна из них не была обнародована или представлена Конгрессу.

Но недавно обнародованные документы, касающиеся деятельности администрации Джорджа Буша-младшего после терактов 11 сентября 2001 года, содержат отдельные намеки.

Несколько файлов, предоставленных New York Times Центром правосудия Бреннана, показывают, что администрация Буша пыталась интерпретировать законодательство о полномочиях президента в условиях военного времени таким образом, чтобы позволить президенту устанавливать контроль над интернетом или вовсе отключать сети связи в военное время. Такой интерес, как можно предположить, был продиктован взрывным ростом интернета в 1990-х годах.

В другом документе от 2008 года упоминается, что юристы министерства юстиции пересматривают некий проект президентского указа в свете недавнего решения Верховного суда. В той служебной записке конкретное дело не упомянуто, но в то время Верховный суд только что вынес знаковые решения по вопросам, несомненно представляющим интерес для правительства в чрезвычайной ситуации: одно о праве на оружие в Соединенных Штатах, а другое о правах заключенных Гуантанамо на судебные слушания.

"Эти документы не оставляют сомнений в том, что документы о чрезвычайных действиях после 11 сентября имеют прямое и существенное значение для гражданских свобод американцев, - рассказала NYT Элизабет Гойтейн из Центра правосудия Бреннана в Нью-Йоркском университете. - И тем не менее, Конгресс не осуществляет надзора за ними. А это неприемлемо".

В целом о том, как чрезвычайные планы эволюционировали на протяжении своей истории, общественности известно мало. Гойтейн считает, что директивы теперь включают и другие сценарии, помимо разрушительной ядерной атаки. Из документов видно, что более поздние версии расширены - теперь они разделены на семь разных категорий, однако их содержание остается засекреченным.

Недавно обнародованные документы показывают, что на момент прихода к власти администрации Буша было заготовлено 48 директив; к 2008 году это число выросло до 56. О каких-либо консультациях с Конгрессом в документах не упоминается.