В Ида-Вирумаа приостанавливается промысел салаки

«Годовая квота на промысел салаки в водах Ида-Вирумаа исчерпана, поэтому необходимо приостановить как вылов салаки, так и промысел рыбы мережами. Лов салаки еще разрешен в Рижском заливе, где у рыбаков Пярнуского и Саареского уездов остаются невыбранными по квоте еще 6354 тонны салаки. Кроме того, прибрежные рыбаки Харьюского, Хийуского, Ляэнеского и Саареского уездов, а также Ляэне-Вируумаа могут выловить в прибрежных морских водах больше 160 тонн салаки», - сообщил министр Круузе.