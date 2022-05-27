Министр сельской жизни Урмас Круузе в пятницу подписал распоряжение о приостановке с субботы промысла салаки в акватории Балтийского моря в уезде Ида-Вирумаа и промысла мережами рыбы в этом уезде.
В Ида-Вирумаа приостанавливается промысел салаки
В Ида-Вирумаа приостанавливается промысел салаки
«Годовая квота на промысел салаки в водах Ида-Вирумаа исчерпана, поэтому необходимо приостановить как вылов салаки, так и промысел рыбы мережами. Лов салаки еще разрешен в Рижском заливе, где у рыбаков Пярнуского и Саареского уездов остаются невыбранными по квоте еще 6354 тонны салаки. Кроме того, прибрежные рыбаки Харьюского, Хийуского, Ляэнеского и Саареского уездов, а также Ляэне-Вируумаа могут выловить в прибрежных морских водах больше 160 тонн салаки», - сообщил министр Круузе.
Обычно одновременно с промыслом салаки приостанавливается и лов мережами, поскольку промысел с помощью этой снасти не позволяет точно регулировать количество попадающейся рыбы.
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