Участники Собора Украинской православной церкви приняли заявление с осуждением войны, которую Россия ведет против Украины, выразили несогласие с позицией московского патриарха Кирилла и внесли изменения в свой устав, закрепляющие ее "полную самостоятельность и независимость".
Украинская православная церковь заявила о независимости от Московского патриархата
В заявлении по итогам собора, в частности, говорится, что он "осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убий!" и выражает сочувствие всем, кто пострадал в войне".
"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине", - сказано в документе.
"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Статуте об управлении Украинской православной церковью, которые говорят о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви", - заявили участники Собора.
При этом в документе не уточняется, какие именно изменения были внесены в устав.
На основе обнародованного УПЦ документа нельзя утверждать, что эта церковь действительно провозгласила независимость, то есть "автокефалию": для этого необходимо предпринять ряд дополнительных шагов, а главное - такую самостоятельность должны признать другие поместные православные церкви.
Перед собором звучало немало заявлений епископов УПЦ о возможном отказе от упоминания патриарха Кирилла во время служб или других шагах, которые бы говорили о том, что церковь встала на путь к автокефалии. Однако официальных документов об этом пока не обнародовано.
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Решение УПЦ довольно скупо прокомментировал официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда.
"Поскольку в адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета, - написал он в своем телеграм-канале. - В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской православной церкви".
"Болезненная рана раскола"
Кроме того, участники Собора УПЦ заявили, что "не теряют надежду на возобновление диалога" с Православной церковью Украины - второй крупнейшей украинской православной общиной. Последняя была создана в декабре 2018 года, а в январе 2019-го ее предстоятель митрополит Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Русская православная церковь не признает ПЦУ - как и находящаяся в ее подчинении УПЦ Московского патриархата.
"Понимая особенную ответственность перед Богом, Собор выражает глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском православии, - сказано в заявлении. - Существование раскола Собор воспринимает как глубокую болезненную рану на церковном теле".
Участники Собора отмечают, что создание ПЦУ углубило противоречия и "привели к физическому противостоянию". Они говорят, что для возобновления диалога ПЦУ должна "прекратить силовой захват храмов" и "решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ".
ПЦУ на решения Собора УПЦ пока официально не отреагировала, но архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря написал о заявлении в своем "Фейсбуке". По его мнению, заявления об осуждении российской агрессии - очень общие и УПЦ не осудила Патриарха Кирилла, а только выразила несогласие с его позицией.
"Слова о "независимости и самостоятельности" - изобретение еще с 1990 года для прикрытия зависимости и несамостоятельности. Есть автокефалия и есть автономия. Собор ни слова не сказал об автокефалии - даже о ее теоретическом желании и достижении", - пишет Зоря.
По последним данным, у УПЦ МП перед началом российского вторжения было около 12 тысяч приходов, у ПЦУ - около 7 тысяч.
УПЦ МП наделена автономией в составе Русской православной церкви, ее предстоятель митрополит Онуфрий является постоянным членом синода РПЦ.
Анализ: "Прекратить братоубийственную войну"
Разночтения в трактовке событий в Украине между Русской церковью и УПЦ МП наблюдалась с первых дней войны.
Уже через несколько часов после начала вторжения предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий обратился к Владимиру Путину с просьбой "немедленно прекратить братоубийственную войну". 28 февраля, на пятый день войны, синод УПЦ МП попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвать руководство Российской Федерации к немедленному прекращению военных действий, которые уже угрожают превратиться в мировую войну.
Прямого ответа на эти два обращения не последовало.
Однако 6 марта, в Прощеное воскресенье перед началом Великого поста патриарх Кирилл фактически поддержал кремлевскую версию событий в Украине, добавив к ней новые детали. По его словам, едва ли не главной причиной конфликта на Донбассе было отчаянное сопротивление востока Украины тому, чтобы на этой территории проводились гей-парады. "Мы знаем, что если люди или страны отвергают эти требования [провести гей-парад], то они не входят в тот [западный] мир, они становятся для него чужими", - описал патриарх Кирилл диспозицию конфликта на Донбассе.
Большинство епископов УПЦ недовольны позицией Кирилла, но не все об этом говорили публично.
Резко против России и войны выступил епископ Иона, настоятель Ионинского монастыря Киева. Ранее он был известен пророссийскими позициями. Тернопольский и Кременецкий митрополит Сергий, на территории которого находится Почаевская лавра, обнародовал заявление осуждением войны России и Путина против Украины и отказался от его награды. Сергий также раньше считался достаточно лояльным к Москве епископом.
В УПЦ МП не комментировали тезисы проповеди предстоятеля Русской церкви. Зато уже 7 марта информационно-просветительский отдел УПЦ МП сообщил, что только за понедельник российским огнем были уничтожены два храма в Житомирской области и Киевской области.