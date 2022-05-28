Украинская православная церковь заявила о независимости от Московского патриархата

В заявлении по итогам собора, в частности, говорится, что он "осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убий!" и выражает сочувствие всем, кто пострадал в войне".

"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине", - сказано в документе.

"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Статуте об управлении Украинской православной церковью, которые говорят о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви", - заявили участники Собора.

При этом в документе не уточняется, какие именно изменения были внесены в устав.

На основе обнародованного УПЦ документа нельзя утверждать, что эта церковь действительно провозгласила независимость, то есть "автокефалию": для этого необходимо предпринять ряд дополнительных шагов, а главное - такую самостоятельность должны признать другие поместные православные церкви.

Перед собором звучало немало заявлений епископов УПЦ о возможном отказе от упоминания патриарха Кирилла во время служб или других шагах, которые бы говорили о том, что церковь встала на путь к автокефалии. Однако официальных документов об этом пока не обнародовано.

Решение УПЦ довольно скупо прокомментировал официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда.

"Поскольку в адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета, - написал он в своем телеграм-канале. - В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской православной церкви".

"Болезненная рана раскола"

Кроме того, участники Собора УПЦ заявили, что "не теряют надежду на возобновление диалога" с Православной церковью Украины - второй крупнейшей украинской православной общиной. Последняя была создана в декабре 2018 года, а в январе 2019-го ее предстоятель митрополит Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Русская православная церковь не признает ПЦУ - как и находящаяся в ее подчинении УПЦ Московского патриархата.

"Понимая особенную ответственность перед Богом, Собор выражает глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском православии, - сказано в заявлении. - Существование раскола Собор воспринимает как глубокую болезненную рану на церковном теле".

Участники Собора отмечают, что создание ПЦУ углубило противоречия и "привели к физическому противостоянию". Они говорят, что для возобновления диалога ПЦУ должна "прекратить силовой захват храмов" и "решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ".