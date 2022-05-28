Кипр 1 июня снимает все коронавирусные ограничения для путешественников

"Кабмин Кипра в пятницу принял решение отменить с 1 июня все антиковидные ограничения для путешественников в аэропортах и портах, поскольку в стране улучшилась эпидемиологическая ситуация", - пишет издание.

Как отмечает газета, с 1 июня от всех путешественников, независимо от страны выезда, больше не потребуется предъявлять действующий сертификат вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР- или экспресс-тест на антиген.

По словам главы Минтранса Кипра Янниса Карусоса, пассажиропоток на рейсах в мае составил 77% от аналогичного периода допандемийного 2019 года, это в среднем 30 тыс. пассажиров в день.