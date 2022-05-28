Все, кто будет гулять у моря 28 мая с 18:00 до 19:00, смогут увидеть морской парад – совместный морской поход маломерных судов из Пирита в Лётную гавань.
Сегодня в Таллинне состоится морской парад
Сегодня в Таллинне состоится морской парад
«Морским парадом, ставшим уже доброй традицией, мы открываем новый сезон. Если погода будет такой же хорошей, как сейчас обещает прогноз, то в совместном походе примут участие не менее 30 парусников и катеров. Мы приглашаем присоединиться к нам все маломерные суда – для этого нужно всего лишь зарегистрироваться. Также предлагаем всем желающим понаблюдать парад в портах и с берега моря», – сказал Лаури Вяйнсалу, управляющий портом Летной гавани, который принадлежит Морскому музею Эстонии.
Водители маломерных судов могут зарегистрироваться на участие в морском параде на домашней странице Морского музея. Здесь же опубликована подробная информация о мероприятии.
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