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Сегодня в Таллинне состоится морской парад

rus.postimees.ee
Сегодня в Таллинне состоится морской парад
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Порт Летной гавани (Морской музей Эстонии).
Порт Летной гавани (Морской музей Эстонии). Фото: Eesti Meremuuseum

Все, кто будет гулять у моря 28 мая с 18:00 до 19:00, смогут увидеть морской парад – совместный морской поход маломерных судов из Пирита в Лётную гавань.

«Морским парадом, ставшим уже доброй традицией, мы открываем новый сезон. Если погода будет такой же хорошей, как сейчас обещает прогноз, то в совместном походе примут участие не менее 30 парусников и катеров. Мы приглашаем присоединиться к нам все маломерные суда – для этого нужно всего лишь зарегистрироваться. Также предлагаем всем желающим понаблюдать парад в портах и с берега моря», – сказал Лаури Вяйнсалу, управляющий портом Летной гавани, который принадлежит Морскому музею Эстонии.

Водители маломерных судов могут зарегистрироваться на участие в морском параде на домашней странице Морского музея. Здесь же опубликована подробная информация о мероприятии.

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