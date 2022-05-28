Российские пропагандисты продолжают угрожать ядерной войной странам НАТО, которые передают Украине оружие. На этот раз рупор Кремля Владимир Соловьев предложил нанести удар по "центрам принятия решений", пишет УНИАН.
"Ставки повышаются" : в РФ снова разразились ядерными угрозами в отношении НАТО
Соответствующее заявление он сделал в эфире одного из федеральных каналов.
"Путин не может потерпеть поражение. И в этом большая проблема, потому что, извините, ядерная держава. Ставки постоянно повышаются", - заявил он.
Кремлевский рупор обвинил США в затягивании прокси-войны с РФ" и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмущает перспектива передачи систем залпового огня.
"Байден же понимает, если в зоне поражения окажутся российские АЭС, если по нашим городам нанесут удар с большим количеством жертв, то мы можем вообще по-другому рассмотреть эту ситуацию. Мы можем сказать: "американское оружие вы поставляли. Вы виноваты". Мы можем нанести удар по центрам принятия решений. И нам будет наплевать на статью 5 НАТО (о коллективной обороне - УНИАН)", - пригрозил Соловьев.
Угроза ядерного удара: что известно
Глава МИД РФ Сергей Лавров косвенно намекнул, что в будущем Россия может использовать ядерное оружие против Украины. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев угрожал странам Запада ядерной войной.
По словам Владимира Зеленского, угроза ядерного удара существует. Аналогичной позиции придерживаются президент и генеральный директор Национального американского Фонда поддержки демократии Деймон Уилсон и экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. Последний считает, что Путин готов к этому шагу, но боится за себя и собственное окружение.
Сейчас, согласно данным украинской и иностранных разведок, РФ не готовит свои ракеты с ядерными боеголовками. США и Британия уже сообщили России о соответствующем ответе в случае применения ядерного оружия. Однако в РФ и далее звучат угрозы начать ядерную войну.
25 мая в ООН заявили, что не исключают, что Россия способна применить ядерное оружие в Украине. Его использование считают"в пределах возможного".