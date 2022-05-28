"Ставки повышаются" : в РФ снова разразились ядерными угрозами в отношении НАТО

Соответствующее заявление он сделал в эфире одного из федеральных каналов.

"Путин не может потерпеть поражение. И в этом большая проблема, потому что, извините, ядерная держава. Ставки постоянно повышаются", - заявил он.

Кремлевский рупор обвинил США в затягивании прокси-войны с РФ" и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмущает перспектива передачи систем залпового огня.

"Байден же понимает, если в зоне поражения окажутся российские АЭС, если по нашим городам нанесут удар с большим количеством жертв, то мы можем вообще по-другому рассмотреть эту ситуацию. Мы можем сказать: "американское оружие вы поставляли. Вы виноваты". Мы можем нанести удар по центрам принятия решений. И нам будет наплевать на статью 5 НАТО (о коллективной обороне - УНИАН)", - пригрозил Соловьев.