Исследование: знания молодежи об угарном газе оставляют желать лучшего

В Эстонии около 500 дошкольных детских учреждений, 527 общеобразовательных школ, 32 профессиональных учебных заведения, 18 вузов и более 900 школ по интересам. Каждый год в образовательных учреждениях Эстонии происходит в среднем девять пожаров. В 1995 году на Сааремаа произошла трагедия, когда при пожаре погибли два ученика. «Дело чести для руководителя каждого заведения – сделать все от него зависящее, чтобы в случае опасности взрослые и дети, почти каждый день находящиеся в этих зданиях, были защищены и при необходимости беспрепятственно эвакуированы», – подчеркнула эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Хейди Мыттус.

Спасательный департамент каждый день проверяет соблюдение требований, в дополнение к этому с прошлого года по всей Эстонии проводятся контрольные рейды. Систематические контрольные рейды дают более реалистичный обзор ситуации с пожарной безопасностью. В фокусе прежде всего раннее обнаружение пожара и безопасная эвакуация: с точки зрения пожарной безопасности это самое главное. Всех новых работников следует обучить еще при приеме на работу, а раз в год необходимо проводить для всех сотрудников учения по действиям при пожаре и эвакуации. Быструю эвакуацию обеспечивают исправная и своевременно срабатывающая система пожарной сигнализации, умелые действия работников, исправное и обслуживаемое компетентным лицом эвакуационное освещение, а также отсутствие препятствующих движению предметов и горючих материалов на путях выхода и эвакуации.

Если есть необходимость запирать двери в классы изнутри, следует использовать систему замков, позволяющую как запирать, так и отпирать дверь изнутри без ключа (т. н. замок-бабочка). «Соблюдение правил помогает защитить жизнь, здоровье и имущество людей», – отметила Мыттус.

«Говорить с детьми о безопасности следует уже с раннего возраста», – подчеркнул руководитель сферы управления государственным имуществом Министерства образования и науки Индрек Рийсаар. Помимо передачи знаний в домашней обстановке между членами семьи, говорить с детьми о пожарной безопасности, использовании дымовых датчиков и эвакуации надо еще в детском саду.

И все же тема пожарной безопасности не находит отражения в учебной программе – информирование учащихся проходит вне программы. Внимание уделяется прежде всего эвакуации из здания школы. «Если мы говорим о безопасности детей в учебном заведении, наиболее важны пожарная безопасность и общая безопасность в школьных зданиях», – сказал Рийсаар.

К сожалению, мало говорится об использовании датчиков дыма и угарного газа – это показали и результаты проведенного G4S исследования, из которых следует, что даже учащиеся последних классов гимназии не знают, как угарный газ перемещается в помещении, и не умеют устанавливать датчик.

«Несомненно, важно, чтобы каждый ученик умел правильно устанавливать датчик дыма и угарного газа, чтобы избежать опасности и дома», – сказал Рийсаар. Он признал, что этой теме следует уделять в школах больше внимания, поскольку сейчас в фокусе преимущественно действия в кризисной ситуации.

«29 процентов людей считают, что угарный газ можно распознать по каким-то симптомам, но, к сожалению, угарный газ не имеет запаха и цвета, без датчика обнаружить его невозможно», – сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.