Сегодня в 09:18 стало известно, что в Тарту на улице Куперянова 2 найден трех летний мальчик, который прогуливался один.
Мать в одиночку гулявшего в Тарту мальчика связалась с полицией
Мать в одиночку гулявшего в Тарту мальчика связалась с полицией
Через час после обращения Департамент полиции и погранохраны сообщил о том, что мать потерявшегося мальчика связалась с полицией.
«На данный момент точно неизвестно, как малыш смог совершить утреннюю прогулку, но приятно, что все закончилось хорошо», — сказал Стевен Кайо из Лыунаской префектуры.