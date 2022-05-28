В выходные на реке Пярну можно увидеть редкое зрелище

Команда, которая покинула Саарисооо в Соомаа около 6 утра, надеется прибыть в яхтенную гавань Пярну около 15 часов.

«Точное время сказать невозможно, так как силы у них не безграничны, а течение замедляется», — сказал гид национального парка Соомаа и поклонник лодок-долбенок Айвар Руукель. - Но днем ​​их точно можно увидеть на реке».

Поближе смельчаков можно будет увидеть завтра утром перед Пярнуским яхт-клубом, когда в 8 часов из Пярну отчалит двухместный катер и направится в Таллинн. Ожидается, что до Летной гавани в Таллинне смельчакам удастся добраться уже к среде.