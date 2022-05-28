Во второй половине дня на реке в Пярну можно будет увидеть однодеревку из Соомаа, или долбенку, в которой будут находиться двое мужчин - ученый и исследователь восточных миграционных путей викингов из Дании Тоомас Франк и инструктор Евгений Дерновой из Таллинна.
В выходные на реке Пярну можно увидеть редкое зрелище
Команда, которая покинула Саарисооо в Соомаа около 6 утра, надеется прибыть в яхтенную гавань Пярну около 15 часов.
«Точное время сказать невозможно, так как силы у них не безграничны, а течение замедляется», — сказал гид национального парка Соомаа и поклонник лодок-долбенок Айвар Руукель. - Но днем их точно можно увидеть на реке».
Поближе смельчаков можно будет увидеть завтра утром перед Пярнуским яхт-клубом, когда в 8 часов из Пярну отчалит двухместный катер и направится в Таллинн. Ожидается, что до Летной гавани в Таллинне смельчакам удастся добраться уже к среде.
Весной прошлого года долбенку внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Томас Франк, датский ученый и исследователь восточных миграционных путей викингов, анализирует документы и древние находки и проходит по древним водным путям на экспериментальной основе. В хорошем смысле слова безумный ученый в следующем году планирует проплыть на долбенке из Таллинна до родного города Борнхольма в Дании.