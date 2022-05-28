"Грабят, насилуют, убивают, пытают и удерживают в тюрьмах": жители Херсона о ситуации в городе

Деньги

25 мая Александр Сауленко, глава оккупационной администрации Бердянска Запорожской области, заявил о переходе города в рублевую зону. За пару дней до этого о введении бивалютной зоны в Херсонской области заявил назначенный российскими военными глава региона Владимир Сальдо. Колаборанты также заявили, что ценники в магазинах будут выставлять в рублях и в гривнах, курс 2 рубля к 1 гривне. Кроме того, в Херсоне планируется открытие филиала российского банка.

"Какой именно банк, я так и не поняла", — говорит 56-летняя бухгалтер Вера. — Вроде Сбербанк.

"Сбербанк в Херсоне? — изумляется таксист из Севастополя, который периодически возит клиентов к границе Армянск-Чаплынка. — Не верю в такую возможность. В Крыму ни Сбербанка, ни Альфабанка, ни ВТБ за восемь лет аннексии так и не появилось. Наверное, они нас Россией все же не считают. Или им уже терять нечего из-за новых санкций, и они решили открывать отделения на оккупированных территориях?..".

По словам Сергея Хланя, советника главы Херсонской военной администрации, оккупанты не оставляют надежды ввести на территории южной Украины рублевую зону.

"Они [российские военные] могут вводить, что угодно, — замечает Оксана Л., 43-летняя жительница Голой Пристани Херсонской области. — Вопрос в том, что за рубли ничего не купить все равно. Даже наши быстро сориентировавшиеся в обстановке торгаши, которые мотаются за товаром в Крым, а здесь торгуют из багажников автомобилей, оплату принимают только в гривнах. Товары же продают по той цене, что купили в Крыму. Один к одному. Только там они заплатили в рублях, а здесь продают в гривнах".