Оккупационные власти Херсона рапортуют о введении рубля, смене сотовых операторов и раздаче паспортов РФ. Но все далеко не так, как показывает пропаганда, пишет "Новая газета. Европа".
"Грабят, насилуют, убивают, пытают и удерживают в тюрьмах": жители Херсона о ситуации в городе
"Русские военные и назначенная ими власть ведут себя как пираты, — говорит Евгений П., житель Херсона и бывший сотрудник полиции Украины. — Грабят, насилуют, убивают, пытают и удерживают в тюрьмах. Их задача лишь в том, чтобы за ограниченное время успеть украсть как можно больше — оставить от корабля один остов, да и тот могут сжечь, уходя. Не важно, что украсть, главное, «добыча». А еще — захватить рабов по возможности. Вот что сегодня для них наша Херсонская область".
Деньги
25 мая Александр Сауленко, глава оккупационной администрации Бердянска Запорожской области, заявил о переходе города в рублевую зону. За пару дней до этого о введении бивалютной зоны в Херсонской области заявил назначенный российскими военными глава региона Владимир Сальдо. Колаборанты также заявили, что ценники в магазинах будут выставлять в рублях и в гривнах, курс 2 рубля к 1 гривне. Кроме того, в Херсоне планируется открытие филиала российского банка.
"Какой именно банк, я так и не поняла", — говорит 56-летняя бухгалтер Вера. — Вроде Сбербанк.
"Сбербанк в Херсоне? — изумляется таксист из Севастополя, который периодически возит клиентов к границе Армянск-Чаплынка. — Не верю в такую возможность. В Крыму ни Сбербанка, ни Альфабанка, ни ВТБ за восемь лет аннексии так и не появилось. Наверное, они нас Россией все же не считают. Или им уже терять нечего из-за новых санкций, и они решили открывать отделения на оккупированных территориях?..".
По словам Сергея Хланя, советника главы Херсонской военной администрации, оккупанты не оставляют надежды ввести на территории южной Украины рублевую зону.
Сергей Хлань утверждает, что оккупационная власть Геническа заставляет предпринимателей вывешивать ценники в двух валютах. Ходили слухи, что все частные организации вынуждают перерегистрироваться в налоговой системе России, но это фейк. «Единственное, что они делают, заставляют получать так называемое «разрешение» на работу. То есть нужно банально занести наличку в гривнах, чтобы продолжить работу. Например, в Каховском районе россияне отчитались о 2000 таких «разрешений». Для понимания — раньше там работали 20000 предприятий. Обратите внимание, с марта говорят про введение рубля, однако все [взятки] «собирают» в гривнах», — написал на своей странице в соцсети Сергей Хлань.
"Сегодня я все покупала за гривны и рассчитывалась карточкой, где это было возможно, — рассказала Кристина Д., 39-летняя жительница Херсона. — Если бы не было проблем со связью, то рассчиталась бы картой во многих магазинах, даже тех, кто возит товар из Крыма. Нигде не было ценников в рублях. Курс рубля Сальдо тоже указал ниже реального. Мне кажется, что это делается для того, чтобы население ограбить не только на больших ценах, но и чтобы были потери при конвертации. В общем, все делается для обнищания населения".
Тем не менее, в провластных российских СМИ активно обсуждалась тема раздачи жителям оккупированной украинской территории по 10 тысяч рублей. Жители Херсона и области в большинстве своем отрицают раздачу денег. Об этом даже речи не было. Но жители Генического района действительно получили деньги от оккупантов.
"Нам не платят зарплату все три месяца войны, — рассказала Галина, жительница одного из небольших сел Генического района Херсонской области, она живет на границе с Крымом. — В первый день войны убежал председатель сельсовета, а он имеет право первой подписи под финансовыми документами. Сейчас мы не знаем, где он, подписать зарплатные ведомости некому, поэтому все бюджетники не получают деньги. В селе остались только пенсионеры и дети, все остальные постарались уехать. Мы за два месяца доели все свои запасы. Но еда-то ладно, у меня серьезное заболевание, при котором нужно постоянно принимать лекарство. К нам предприниматели стали привозить из Крыма продукты и лекарства, но покупать их все равно не за что. В начале мая русские выдали нам по 10 тысяч рублей. Я взяла, нет сил голодать и терпеть боль из-за отсутствия лекарств".
Но купить за рубли у нас ничего нельзя, поэтому я попросила знакомых, которые ездят в Крым, приобрести мне медикаменты там.
Связь
Последние три дня по региону постоянно ходят разговоры о том, что Херсонская и Запорожская области переходят на телефонный код России +7, сегодня об этом же заявил советник главы Крыма Олег Крючков. Пророссийские «власти» Запорожской области сообщили агентству, что в регион поступили сим-карты с российскими номерами. При этом, по данным «Интерфакса», карточки продаются без опознавательных знаков — какой именно оператор будет предоставлять услуги связи, неизвестно.
"Периодически связь пропадает, — говорит Марина В., жительница Херсона. — Довольно часто у нас не работает ни стационарный, ни мобильный интернет. Но хуже всего, когда даже позвонить невозможно. Карт в продаже я не видела. А вот при выборе оператора сотовой сети на смартфоне действительно появились какие-то новые операторы, они обозначаются цифрами. Чьи это операторы, я не знаю, к ним никогда не подключаюсь".
В херсонских чатах народ гадает, о каких операторах идет речь. Многие предполагают, что это все же крымские поставщики услуг связи.
Там тоже все номера телефонов начинаются с +7, только для российских операторов они отображаются как роуминг. С 2014 года крымчане пользуются своей связью только на полуострове, для выездов в Россию обычно покупается местная для региона поездки карта. Также и любая связь с материковой России в Крыму становится платной.
"Я слышал, что если подключиться к российской сети, в нашем случае это подозрительный набор цифр без названия оператора, то орки смогут прослушивать все наши разговоры", — уверен херсонец Евгений П. — Не знаю, насколько это правда, но рад, что наша сеть работает по-прежнему".
По сообщению Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, россияне на временно захваченных территориях Украины действительно пытаются присоединить украинцев к российским интернет-сетям, однако VPN-сервисы позволяют обойти ограничения и избежать слежки со стороны РФ.
Паспорта и ХНР
— Путин добавил Херсонскую область в перечень территорий, на которых упрощена процедура получения гражданства РФ, — рассказал Юрий Соболевский, заместитель главы Херсонского областного совета. — Простыми словами, орки планируют в нашей области раздавать направо и налево свои паспорта. Еще одно проявление их неспособности заручиться симпатиями населения области, и еще одно свидетельство того, насколько «дешевым» сегодня этот паспорт является. Достаточно посмотреть его мировой рейтинг и перечень стран, в которые по нему возможен упрощенный проезд. И сравнить его с нашим паспортом. Важно понимать, что получение сегодня гражданства РФ — это вступление в клуб международных изгоев.
Чиновник уверен, что жители Херсонщины не поведутся на очередную дешевую приманку россиян, которым нечего предложить украинскому Херсону, кроме террора и разбоя. Их максимум — «это еще несколько восстановленных памятников Ильичу и пара десятков пропагандистских роликов».
— Те планы, которые оккупанты пытаются внедрить на территории Херсонской области еще с первого дня оккупации, а именно провести референдум и провозгласить ХНР, рухнули, — уверен Сергей Хлань. — Херсонцы не дали им возможность провести даже видимость референдума. В Госдуму внесен законопроект о возможности образования военных администраций за территорией РФ, это сделано как раз для [обоснования своих действий на] оккупированных территориях, чтобы эти военные администрации могли обращаться к руководству РФ. Но и тут у оккупанта проблема — желающих работать в этих администрациях банально нет.
Несмотря на то, что Херсонщина оккупирована практически с первого дня, назначить их колаборантов из местного населения почти не удается.
Они прибегают к тому, что вербуют каких-то пришельцев из Крыма. У них реально кадровый голод. И те люди, которые соглашаются на колаборацию и называют себя главами администраций, они не то, что некомфортно себя чувствуют, они в опасности. Им приходится передвигаться в составе вооруженных военных.
— Они собрали в свои «администрации» всех тех, у кого и до войны были проблемы с законом, — отметила Кристина Д., жительница Херсона. — Эти люди и так не обладают какими-то высокими моральными качествами, так что они в своей компании.
По словам Сергея Хланя, оккупанты снова перенесли планы по присоединению Херсонской области к России — теперь на осень. Херсонец уверен, что сами русские понимают, что осенью их здесь уже не будет. Их единственная цель — это запугивание с целью ограбления. Мэры Херсона и Новой Каховки продолжают работать дистанционно, но все остальное самоуправление попало под каток, главы городов и общин вынуждены были уехать или до сих пор находятся в застенках.
— У них нет денег на содержание и удержание захваченных территорий, — считает Кристина Д.. — Я слышала, что коммунальщикам в Каховке предлагали зарплату в рублях, но она оказалась значительно меньше той, что у них была до войны в Украине. Им нечем людей переманивать.
Впрочем, по словам Сергея Хланя, даже те редкие люди, кто желает получить российский паспорт, столкнулись с трудностями. Чтобы оформить российское гражданство, нужно выехать в Крым и там пройти все необходимые процедуры. «Оккупанты сами понимают, что никакой паспортизации не будет, потому и сделали такое условие, что поехать за паспортом могут только коллаборанты», — заключил Хлань.