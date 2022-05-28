Сб, 28.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

"Грабят, насилуют, убивают, пытают и удерживают в тюрьмах": жители Херсона о ситуации в городе

rus.postimees.ee
"Грабят, насилуют, убивают, пытают и удерживают в тюрьмах": жители Херсона о ситуации в городе
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Российские военные в Херсоне.
Российские военные в Херсоне. Фото: Olga Maltseva

Оккупационные власти Херсона рапортуют о введении рубля, смене сотовых операторов и раздаче паспортов РФ. Но все далеко не так, как показывает пропаганда, пишет "Новая газета. Европа".

"Русские военные и назначенная ими власть ведут себя как пираты, — говорит Евгений П., житель Херсона и бывший сотрудник полиции Украины. — Грабят, насилуют, убивают, пытают и удерживают в тюрьмах. Их задача лишь в том, чтобы за ограниченное время успеть украсть как можно больше — оставить от корабля один остов, да и тот могут сжечь, уходя. Не важно, что украсть, главное, «добыча». А еще — захватить рабов по возможности. Вот что сегодня для них наша Херсонская область".

Деньги

25 мая Александр Сауленко, глава оккупационной администрации Бердянска Запорожской области, заявил о переходе города в рублевую зону. За пару дней до этого о введении бивалютной зоны в Херсонской области заявил назначенный российскими военными глава региона Владимир Сальдо. Колаборанты также заявили, что ценники в магазинах будут выставлять в рублях и в гривнах, курс 2 рубля к 1 гривне. Кроме того, в Херсоне планируется открытие филиала российского банка.

"Какой именно банк, я так и не поняла", — говорит 56-летняя бухгалтер Вера. — Вроде Сбербанк.

"Сбербанк в Херсоне? — изумляется таксист из Севастополя, который периодически возит клиентов к границе Армянск-Чаплынка. — Не верю в такую возможность. В Крыму ни Сбербанка, ни Альфабанка, ни ВТБ за восемь лет аннексии так и не появилось. Наверное, они нас Россией все же не считают. Или им уже терять нечего из-за новых санкций, и они решили открывать отделения на оккупированных территориях?..".

По словам Сергея Хланя, советника главы Херсонской военной администрации, оккупанты не оставляют надежды ввести на территории южной Украины рублевую зону.

"Они [российские военные] могут вводить, что угодно, — замечает Оксана Л., 43-летняя жительница Голой Пристани Херсонской области. — Вопрос в том, что за рубли ничего не купить все равно. Даже наши быстро сориентировавшиеся в обстановке торгаши, которые мотаются за товаром в Крым, а здесь торгуют из багажников автомобилей, оплату принимают только в гривнах. Товары же продают по той цене, что купили в Крыму. Один к одному. Только там они заплатили в рублях, а здесь продают в гривнах".

Сергей Хлань утверждает, что оккупационная власть Геническа заставляет предпринимателей вывешивать ценники в двух валютах. Ходили слухи, что все частные организации вынуждают перерегистрироваться в налоговой системе России, но это фейк. «Единственное, что они делают, заставляют получать так называемое «разрешение» на работу. То есть нужно банально занести наличку в гривнах, чтобы продолжить работу. Например, в Каховском районе россияне отчитались о 2000 таких «разрешений». Для понимания — раньше там работали 20000 предприятий. Обратите внимание, с марта говорят про введение рубля, однако все [взятки] «собирают» в гривнах», — написал на своей странице в соцсети Сергей Хлань.

"Сегодня я все покупала за гривны и рассчитывалась карточкой, где это было возможно, — рассказала Кристина Д., 39-летняя жительница Херсона. — Если бы не было проблем со связью, то рассчиталась бы картой во многих магазинах, даже тех, кто возит товар из Крыма. Нигде не было ценников в рублях. Курс рубля Сальдо тоже указал ниже реального. Мне кажется, что это делается для того, чтобы население ограбить не только на больших ценах, но и чтобы были потери при конвертации. В общем, все делается для обнищания населения".

Тем не менее, в провластных российских СМИ активно обсуждалась тема раздачи жителям оккупированной украинской территории по 10 тысяч рублей. Жители Херсона и области в большинстве своем отрицают раздачу денег. Об этом даже речи не было. Но жители Генического района действительно получили деньги от оккупантов.

"Нам не платят зарплату все три месяца войны, — рассказала Галина, жительница одного из небольших сел Генического района Херсонской области, она живет на границе с Крымом. — В первый день войны убежал председатель сельсовета, а он имеет право первой подписи под финансовыми документами. Сейчас мы не знаем, где он, подписать зарплатные ведомости некому, поэтому все бюджетники не получают деньги. В селе остались только пенсионеры и дети, все остальные постарались уехать. Мы за два месяца доели все свои запасы. Но еда-то ладно, у меня серьезное заболевание, при котором нужно постоянно принимать лекарство. К нам предприниматели стали привозить из Крыма продукты и лекарства, но покупать их все равно не за что. В начале мая русские выдали нам по 10 тысяч рублей. Я взяла, нет сил голодать и терпеть боль из-за отсутствия лекарств".

Но купить за рубли у нас ничего нельзя, поэтому я попросила знакомых, которые ездят в Крым, приобрести мне медикаменты там.

Связь

Последние три дня по региону постоянно ходят разговоры о том, что Херсонская и Запорожская области переходят на телефонный код России +7, сегодня об этом же заявил советник главы Крыма Олег Крючков. Пророссийские «власти» Запорожской области сообщили агентству, что в регион поступили сим-карты с российскими номерами. При этом, по данным «Интерфакса», карточки продаются без опознавательных знаков — какой именно оператор будет предоставлять услуги связи, неизвестно.

"Периодически связь пропадает, — говорит Марина В., жительница Херсона. — Довольно часто у нас не работает ни стационарный, ни мобильный интернет. Но хуже всего, когда даже позвонить невозможно. Карт в продаже я не видела. А вот при выборе оператора сотовой сети на смартфоне действительно появились какие-то новые операторы, они обозначаются цифрами. Чьи это операторы, я не знаю, к ним никогда не подключаюсь".

В херсонских чатах народ гадает, о каких операторах идет речь. Многие предполагают, что это все же крымские поставщики услуг связи.

Там тоже все номера телефонов начинаются с +7, только для российских операторов они отображаются как роуминг. С 2014 года крымчане пользуются своей связью только на полуострове, для выездов в Россию обычно покупается местная для региона поездки карта. Также и любая связь с материковой России в Крыму становится платной.

"Я слышал, что если подключиться к российской сети, в нашем случае это подозрительный набор цифр без названия оператора, то орки смогут прослушивать все наши разговоры", — уверен херсонец Евгений П. — Не знаю, насколько это правда, но рад, что наша сеть работает по-прежнему".

По сообщению Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, россияне на временно захваченных территориях Украины действительно пытаются присоединить украинцев к российским интернет-сетям, однако VPN-сервисы позволяют обойти ограничения и избежать слежки со стороны РФ.

Паспорта и ХНР

— Путин добавил Херсонскую область в перечень территорий, на которых упрощена процедура получения гражданства РФ, — рассказал Юрий Соболевский, заместитель главы Херсонского областного совета. — Простыми словами, орки планируют в нашей области раздавать направо и налево свои паспорта. Еще одно проявление их неспособности заручиться симпатиями населения области, и еще одно свидетельство того, насколько «дешевым» сегодня этот паспорт является. Достаточно посмотреть его мировой рейтинг и перечень стран, в которые по нему возможен упрощенный проезд. И сравнить его с нашим паспортом. Важно понимать, что получение сегодня гражданства РФ — это вступление в клуб международных изгоев.

Чиновник уверен, что жители Херсонщины не поведутся на очередную дешевую приманку россиян, которым нечего предложить украинскому Херсону, кроме террора и разбоя. Их максимум — «это еще несколько восстановленных памятников Ильичу и пара десятков пропагандистских роликов».

— Те планы, которые оккупанты пытаются внедрить на территории Херсонской области еще с первого дня оккупации, а именно провести референдум и провозгласить ХНР, рухнули, — уверен Сергей Хлань. — Херсонцы не дали им возможность провести даже видимость референдума. В Госдуму внесен законопроект о возможности образования военных администраций за территорией РФ, это сделано как раз для [обоснования своих действий на] оккупированных территориях, чтобы эти военные администрации могли обращаться к руководству РФ. Но и тут у оккупанта проблема — желающих работать в этих администрациях банально нет.

Несмотря на то, что Херсонщина оккупирована практически с первого дня, назначить их колаборантов из местного населения почти не удается.

Они прибегают к тому, что вербуют каких-то пришельцев из Крыма. У них реально кадровый голод. И те люди, которые соглашаются на колаборацию и называют себя главами администраций, они не то, что некомфортно себя чувствуют, они в опасности. Им приходится передвигаться в составе вооруженных военных.

— Они собрали в свои «администрации» всех тех, у кого и до войны были проблемы с законом, — отметила Кристина Д., жительница Херсона. — Эти люди и так не обладают какими-то высокими моральными качествами, так что они в своей компании.

По словам Сергея Хланя, оккупанты снова перенесли планы по присоединению Херсонской области к России — теперь на осень. Херсонец уверен, что сами русские понимают, что осенью их здесь уже не будет. Их единственная цель — это запугивание с целью ограбления. Мэры Херсона и Новой Каховки продолжают работать дистанционно, но все остальное самоуправление попало под каток, главы городов и общин вынуждены были уехать или до сих пор находятся в застенках.

— У них нет денег на содержание и удержание захваченных территорий, — считает Кристина Д.. — Я слышала, что коммунальщикам в Каховке предлагали зарплату в рублях, но она оказалась значительно меньше той, что у них была до войны в Украине. Им нечем людей переманивать.

Впрочем, по словам Сергея Хланя, даже те редкие люди, кто желает получить российский паспорт, столкнулись с трудностями. Чтобы оформить российское гражданство, нужно выехать в Крым и там пройти все необходимые процедуры. «Оккупанты сами понимают, что никакой паспортизации не будет, потому и сделали такое условие, что поехать за паспортом могут только коллаборанты», — заключил Хлань.

Ключевые слова
Наверх