Нам нужно действовать так, чтобы через несколько лет мы могли с уверенностью сказать: эстонское общество хорошо справилось с кризисом украинских беженцев и те беженцы, кто решил тут остаться, стали нашими людьми, говорит новоиспеченный руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев.
Сюрприз недели ⟩ Дмитрий Московцев: в трудные времена возникают новые возможности для развития
- Как у вас сейчас дела?
- Дела хорошо! Можно сказать, что с новыми рабочими вызовами жизнь становится намного интереснее.
- Что вас больше всего раздражает?
- Меня раздражает, когда люди не выполняют договоренности. Сам всегда пытаюсь выполнять данные обещания.
- Что вас больше всего радует?
- Темной ночью сидеть у костра, особенно с живой музыкой. И в целом пребывание на природе.
- Историческая личность, с которой хотели бы встретиться?
- Хотел бы встретиться с Виктором Цоем из группы "Кино".
- Кем вы хотели стать, когда были ребенком?
- В детстве хотел стать певцом и выступать на концертах. Повзрослев, понял, что пение - не моя сильная сторона.
- В чем ваши друзья вас упрекают?
- Друзья говорят, что в дискуссиях я слишком завожусь, и тогда у меня голос становится слишком громким, особенно если сидим где-нибудь в кофейне.
- Какая ваша сильная сторона?
- Умение решать проблемы и избегать их возникновения. Также умение во время обсуждения сложных тем задавать правильные вопросы.
- Если бы у вас была свободная неделя и много денег, что бы вы сделали?
- За последние два года у меня появился интерес к инвестированию. Я использовал бы эту возможность, чтобы расширить свои знания в этой сфере, обучить своих близких и распорядиться этими деньгами по-умному. На полученную прибыль можно было бы поддержать деятельность гражданского общества.
- Есть ли у вас какая-то страсть?
- До сегодняшнего дня одним из моих хобби было участие в гражданских инициативах. Пять лет мы с единомышленниками организовывали конференцию TEDxLasnamäe. Последние два года моим кровным делом была активизация развития жизни общины в Сикупилли, например, в прошлом году организовывали День дворовых кафе.
- Привычка, от которой хотели бы избавиться?
- Говоря по телефону, хожу по помещению. Вроде бы ничего в этом страшного, если я один, но так же не всегда бывает.
- Привычка, которую хотели бы приобрести?
- Просыпаться раньше и начинать день с утренней зарядки.
- Когда вы мечтаете?
- Часто мечтаю перед сном и мечты плавно перетекают в сны. Иногда и сны превращаются в мечты.
- Кем вы были в прошлой жизни?
- Верю, что я был хорошим человеком и получил шанс стать еще лучше.
- Почему в столь сложное время согласились управлять столь сложной сферой?
- Именно в сложное время возникают новые возможности для развития.
- Какой видите Эстонию через пять лет с точки зрения интеграции?
- В Эстонии сплоченное общество, где люди разных национальностей больше общаются между собой и вместе вкладываются в развитие общего дома. Эстония хорошо справилась с кризисом украинских беженцев. Те беженцы, кто решил тут остаться, стали нашими людьми.
- Чего бы еще хотели достичь?
- Ну, уж если не стану певцом, как думал в детстве, то хотя бы научиться петь на хорошем уровне.