В трудные времена возникают новые возможности для развития

- Как у вас сейчас дела?

- Дела хорошо! Можно сказать, что с новыми рабочими вызовами жизнь становится намного интереснее.

- Что вас больше всего раздражает?

Меня раздражает, когда люди не выполняют договоренности. Сам всегда пытаюсь выполнять данные обещания.

- Что вас больше всего радует?

- Темной ночью сидеть у костра, особенно с живой музыкой. И в целом нахождение на природе.

- Историческая личность с которой хотели бы встретится?

- Хотел бы встретится с Виктором Цоем из группы Кино.

- Кем вы хотели стать когда были ребенком?

- В детстве хотел стать певцом и выступать на концертах. Взрослея, понял, что пение - не моя сильная сторона.

- В чем ваши друзья вас упрекают?

- Друзья говорят, что в дискуссиях я слишком завожусь и тогда у меня голос становится слишком громким, особенно если сидим где-нибудь в кофейне.

- Какая ваша сильная сторона?

- Умение решать проблемы и избегать их возникновения. Также умение во время обсуждения сложных тем задавать правильные вопросы.

- Если бы у вас была свободная неделя и много денег, что бы вы сделали?

- За последние два года у меня появился интерес к инвестированию. Я использовал бы эту возможность, чтобы расширить свои знания в этой сфере, обучить своих близких и распорядиться этими деньгами по-умному. На полученную прибыль можно было бы поддержать деятельность гражданского общества.

- Есть ли у вас какая-то страсть?

- До сегодняшнего дня одним из моих хобби было участие в гражданских инициативах. Пять лет мы с единомышленниками организовывали конференцию TEDxLasnamäe. Последние два года было моим кровным делом активизация развития жизни общины в Сикупилли, например в прошлом году организовывали день дворовых кафе.

- Привычка от которой хотели бы избавится?

- Говоря по телефону хожу по помещению. Вроде бы ничего в этом страшного если я один, но так же не всегда.

- Привычка которую себе хотели бы?

- Просыпаться раньше и начать день с утренней зарядки.

- Когда вы мечтаете?

- Часто мечтаю перед сном и мечты плавно перетекают в сны. Иногда и сны превращаются в мечты.

- Кем вы были в прошлой жизни?

- Верю что я был хорошим человеком и получил шанс стать еще лучше.

- Почему в столь сложное время согласились управлять столь сложной сферой?

- Именно в сложное время возникают новые возможности для развития.

- Какой видите Эстонию через пять лет с точки зрения интеграции?

- В Эстонии сплоченное общество, где люди разных национальностей больше общаются между собой и вместе вкладываются в развитие общего дома. Эстония хорошо справилась с кризисом украинских беженцев. Те беженцы, кто решил тут остаться, стали нашими людьми.

- Чего бы еще хотели достичь?