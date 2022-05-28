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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ На улицах Таллинна появились окровавленные плюшевые медвежата

rus.postimees.ee
На улицах Таллинна появились окровавленные плюшевые медвежата
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Проливавшиеся по центру Таллинна жители стали свидетелями необычной картины: неподалеку от площади Вабадузе на одном из светофоров кто-то закрепил измазанного в красной краске игрушечного медведя.

Про более тщательном изучении была замечена и прикрепленная к игрушке бирка: "Вероника, 3 года. Убита в Украине".

По данным Rus.Postimees, подобные игрушки также были замечены рядом с российским посольством.

Очевидно, речь идет об очередной акции в память о детях, погибших в результате российского вторжения в Украину.

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