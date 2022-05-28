Проливавшиеся по центру Таллинна жители стали свидетелями необычной картины: неподалеку от площади Вабадузе на одном из светофоров кто-то закрепил измазанного в красной краске игрушечного медведя.
ФОТОНОВОСТЬ ⟩ На улицах Таллинна появились окровавленные плюшевые медвежата
На улицах Таллинна появились окровавленные плюшевые медвежата
Про более тщательном изучении была замечена и прикрепленная к игрушке бирка: "Вероника, 3 года. Убита в Украине".
По данным Rus.Postimees, подобные игрушки также были замечены рядом с российским посольством.
Очевидно, речь идет об очередной акции в память о детях, погибших в результате российского вторжения в Украину.