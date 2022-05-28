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Европол обеспокоен послевоенной судьбой вооружений в Украине

rus.postimees.ee
Европол обеспокоен послевоенной судьбой вооружений в Украине
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Phelan M. Ebenhack

Европейское полицейское ведомство Европол обеспокоено тем, в чьих руках окажутся вооружения, поставленные Евросоюзом Украине, пишет DW.

"Когда-то война закончится. Мы хотим предотвратить повторение ситуации 30-летней давности после войны на Балканах. Оружие c той войны до сих пор используется криминальными группировками", заявила директор Европола Катрин де Болль.

По словам де Болль, ее ведомство планирует создать международную рабочую группу для разработки стратегии в данном вопросе. Она отметила, что Европол фиксирует тайные перемещения известных властям террористов и готовых к насилию экстремистов между Украиной и Евросоюзом.

Курсирование экстремистов между Украиной и ЕС

"Ситуация весьма динамичная и фрагментированная, и мы получаем различные цифры от наших европейских партнеров. Лица, выезжающие в Украину, являются неоднородной группой, члены которой различаются по опыту и идеологии. Наблюдение ведется и за прозревшими возвращенцами, которым жестокость военной действительности оказалась не по силам", - отметила де Болль.

Как сообщила глава Европола, ее ведомство фиксирует в настоящее время и рост количества кибератак в контексте войны в Украине. В основном, регистрируются DDoS-атаки с целью обрушения интернет-серверов с помощью искусственно вызванной перегрузки и кибератаки ради получения выкупа, отметила Катрин де Болль.

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