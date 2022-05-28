Европол обеспокоен послевоенной судьбой вооружений в Украине

"Когда-то война закончится. Мы хотим предотвратить повторение ситуации 30-летней давности после войны на Балканах. Оружие c той войны до сих пор используется криминальными группировками", заявила директор Европола Катрин де Болль.

По словам де Болль, ее ведомство планирует создать международную рабочую группу для разработки стратегии в данном вопросе. Она отметила, что Европол фиксирует тайные перемещения известных властям террористов и готовых к насилию экстремистов между Украиной и Евросоюзом.

Курсирование экстремистов между Украиной и ЕС

"Ситуация весьма динамичная и фрагментированная, и мы получаем различные цифры от наших европейских партнеров. Лица, выезжающие в Украину, являются неоднородной группой, члены которой различаются по опыту и идеологии. Наблюдение ведется и за прозревшими возвращенцами, которым жестокость военной действительности оказалась не по силам", - отметила де Болль.