Украинский беженец, пенсионер Анатолий прибыл в Эстонию в конце марта, на душе было тревожно. «Первые две недели в Эстонии я просто не мог спать. У вас так тихо. Для меня уже был знак равенства между домом, Украиной ночью и грохотом пушек».
Для подписчиков
«Первые недели в Эстонии я просто не мог спать»: военному беженцу нравятся дождливые дни, поскольку дождь смывает слезы
«Первые недели в Эстонии я просто не мог спать»: военному беженцу нравятся дождливые дни, поскольку дождь смывает слезы
Анатолий – энергетик с высшим образованием. Профессия оставила свой отпечаток и проявляется в нем и сегодня — знакомишь его с рыбацкой деревушкой на северном побережье, он кивает и хвалит, но его взгляд все-таки блуждает по линии электропередач. «Наверное, с советских времен?» — спрашивает он, махнув рукой в сторону хилых столбов ЛЭП.
Ключевые слова