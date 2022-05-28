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«Первые недели в Эстонии я просто не мог спать»: военному беженцу нравятся дождливые дни, поскольку дождь смывает слезы

Айвар Ояперв
«Первые недели в Эстонии я просто не мог спать»: военному беженцу нравятся дождливые дни, поскольку дождь смывает слезы
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Анатолий совсем иначе себе представлял финские паромы.
Анатолий совсем иначе себе представлял финские паромы. Фото: Ain Liiva

Украинский беженец, пенсионер Анатолий прибыл в Эстонию в конце марта, на душе было тревожно. «Первые две недели в Эстонии я просто не мог спать. У вас так тихо. Для меня уже был знак равенства между домом, Украиной ночью и грохотом пушек».

Анатолий – энергетик с высшим образованием. Профессия оставила свой отпечаток и проявляется в нем и сегодня — знакомишь его с рыбацкой деревушкой на северном побережье, он кивает и хвалит, но его взгляд все-таки блуждает по линии электропередач. «Наверное, с советских времен?» — спрашивает он, махнув рукой в сторону хилых столбов ЛЭП.

До войны Анатолий жил в Харькове. Получал пенсию в 6500 гривен (чуть более 200 евро), что в нашем понимании небольшие деньги, а в Украине приличная сумма. У Анатолия большой стаж, он вкалывал на двух работах, поэтому его пенсия была близка к средней зарплате.

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