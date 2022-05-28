«Первые недели в Эстонии я просто не мог спать»: военному беженцу нравятся дождливые дни, поскольку дождь смывает слезы

Украинский беженец, пенсионер Анатолий прибыл в Эстонию в конце марта, на душе было тревожно. «Первые две недели в Эстонии я просто не мог спать. У вас так тихо. Для меня уже был знак равенства между домом, Украиной ночью и грохотом пушек».