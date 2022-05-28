Страны G7 призывают ОПЕК увеличить добычу нефти из-за высоких цен

Этот призыв содержится в итоговом коммюнике по итогам встречи министров энергетики и окружающей среды стран G7 в Германии, пишет Financial Times.

Министры отметили, что война спровоцировала рост цен на нефть, газ и уголь, что в свою очередь вызвало всплеск инфляции, создавший огромную нагрузку на домохозяйства с низкими доходами, а также на предприятия и промышленность.

"Мы призываем страны-производители нефти и газа действовать ответственно и реагировать на усиление международных рынков, отмечая, что ОПЕК играет ключевую роль", - заявили министры.

Они также подчеркнули, что ЕС необходимо "особенно срочно" уменьшить свою зависимость от российского газа, и подчеркнули важную роль, которую может сыграть увеличение поставок сжиженного природного газа "для смягчения возможных перебоев в поставках газа по трубопроводам, особенно на европейские рынки".

Тем не менее, несмотря на обращение G7, неясно, согласится ли группа ОПЕК, отмечает FT. Саудовская Аравия сопротивляется давлению стран Запада, которые призывают ускорить наращивание добычи, чтобы снизить цены, настаивая на том, что недостатка в поставках нет.

Отмечается, что цены на нефть почти удвоились за последний год и составляют около 120 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем с 2014 года. Это привело к критике государств Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, за наличие свободных производственных мощностей.