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Фото и видео ⟩ Ретропробег: по дорогам Эстонии проехали самые популярные автомобили советского времени

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Мерле Ралльманн Урмас Луйк
Ретропробег: по дорогам Эстонии проехали самые популярные автомобили советского времени
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Kirsipunast Volgat pidas Lada Ride’i korraldaja suurimaks rariteediks.
Kirsipunast Volgat pidas Lada Ride’i korraldaja suurimaks rariteediks. Фото: Urmas Luik

Сегодня, 28 мая, утром на стоянке пярнуского Maksimarket можно было увидеть самые популярные легковые автомобили советской эпохи. Около десяти часов их владельцы сели за руль и отправились в почти 80-километровое ностальгическое путешествие в Варбла, пишет Pärnu Postimees.

В параде в честь открытия седьмого сезона приняли участие около 40 автомобилей и около сотни пассажиров. Хотя мероприятие называлось Lada Ride, участвовали также «Волга», «Москвич» и «горбатый запорожец».

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