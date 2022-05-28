Фото и видео ⟩ Ретропробег: по дорогам Эстонии проехали самые популярные автомобили советского времени

Сегодня, 28 мая, утром на стоянке пярнуского Maksimarket можно было увидеть самые популярные легковые автомобили советской эпохи. Около десяти часов их владельцы сели за руль и отправились в почти 80-километровое ностальгическое путешествие в Варбла, пишет Pärnu Postimees.