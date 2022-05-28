Галерея ⟩ Ретропробег: по дорогам Эстонии проехали самые популярные автомобили советского времени

Сегодня, 28 мая, утром на стоянке пярнуского Maksimarket можно было увидеть самые популярные легковые автомобили советской эпохи. Около десяти часов их владельцы сели за руль и отправились в почти 80-километровое ностальгическое путешествие в Варбла, пишет Pärnu Postimees.
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Ретропробег: по дорогам Эстонии проехали самые популярные автомобили советского времени
В параде в честь открытия седьмого сезона приняли участие около 40 автомобилей и около сотни пассажиров. Хотя мероприятие называлось Lada Ride, участвовали также «Волга», «Москвич» и «горбатый запорожец».
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