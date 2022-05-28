Галерея ⟩ Масштабное мазутное загрязнение побережья: критические зоны уже очищены

Как пояснил в переданном BNS пресс-сообщении руководитель спасательных работ Ханнес Аасма, большая часть запланированных работ по очистке была выполнена, однако в ночь на субботу уровень воды в море поднялся и пока остаются недоступными для расчистки часть заливного луга на берегу залива Таресте и еще несколько больших участков берега.

По словам Аасма, после того, как вода спадет, добровольцы и спасатели продолжат расчистку.

В субботу на работах по очистке побережья Хийумаа приняли участие почти 110 добровольцев, их усилия координировали два десятка сотрудников Cпасательного департамента. Руководитель работ выразил благодарность за помощь как островитянам, так и приехавшим на остров с материка добровольцам.

Как сообщил BNS руководитель Ляэнеского регионального штаба Вайко Ватсфельд, в течение недели по берегам островов было собрано 6 тонн и 100 килограммов мазутных отходов, из них на Хийумаа — 2600 кг и на Вормси — 3500 кг.

«Если добровольцы своими силами убрали уже какой-то участок берега, просим их обязательно сообщить об этом по номеру 1247, тогда мы сможем картографировать уже очищенные территории. Собранный мазут надо доставить в контейнеры, установленные у понтонного моста Хаусма в Кярдла, на парковке у маяка Тахкуна, на парковке в порту Лехтма или на парковке в Лыймасту», - сообщил Аасма.

В операции по очистке от мазута участвовали волости Хийумаа и Вормси, город Хаапсалу, а также Департамент окружающей среды

Акцию по уборке мазута поддержали школа в Паладе, Департамент полиции и погранохраны, Кайтселийт, активисты Фонда природы Эстонии, Агентство окружающей среды и судовая фирма TS Laevad OÜ.

В период с 19 мая по 22 мая у побережья сначала острова Вормси, а затем и у берегов острова Хийумаа начали обнаруживать характерные пятна нефтепродуктов, свидетельствующие о загрязнении моря. К нынешнему времени мазутное загрязнение морских вод выявлено на северном и западном побережье острова Вормси на протяжении почти 15 километров, местами пятна нефтепродуктов рассеяны и по окружающим заливам.

На острове Хийумаа были выявлены небольшие участки загрязненного побережья на северо-востоке и на северном берегу общей протяженностью почти 50 км. Загрязнение перемещается на небольшой глубине, не всплывая на поверхность воды. Источник загрязнения пока не выявлен.