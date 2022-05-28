Усилиями добровольцев и спасателей в течение пятницы и субботы от наиболее сильного мазутного загрязнения были очищены берега островов Вормси и Хийумаа.
Галерея ⟩ Масштабное мазутное загрязнение побережья: критические зоны уже очищены
Как пояснил в переданном BNS пресс-сообщении руководитель спасательных работ Ханнес Аасма, большая часть запланированных работ по очистке была выполнена, однако в ночь на субботу уровень воды в море поднялся и пока остаются недоступными для расчистки часть заливного луга на берегу залива Таресте и еще несколько больших участков берега.
По словам Аасма, после того, как вода спадет, добровольцы и спасатели продолжат расчистку.
В субботу на работах по очистке побережья Хийумаа приняли участие почти 110 добровольцев, их усилия координировали два десятка сотрудников Cпасательного департамента. Руководитель работ выразил благодарность за помощь как островитянам, так и приехавшим на остров с материка добровольцам.
Как сообщил BNS руководитель Ляэнеского регионального штаба Вайко Ватсфельд, в течение недели по берегам островов было собрано 6 тонн и 100 килограммов мазутных отходов, из них на Хийумаа — 2600 кг и на Вормси — 3500 кг.
«Если добровольцы своими силами убрали уже какой-то участок берега, просим их обязательно сообщить об этом по номеру 1247, тогда мы сможем картографировать уже очищенные территории. Собранный мазут надо доставить в контейнеры, установленные у понтонного моста Хаусма в Кярдла, на парковке у маяка Тахкуна, на парковке в порту Лехтма или на парковке в Лыймасту», - сообщил Аасма.
В операции по очистке от мазута участвовали волости Хийумаа и Вормси, город Хаапсалу, а также Департамент окружающей среды
Акцию по уборке мазута поддержали школа в Паладе, Департамент полиции и погранохраны, Кайтселийт, активисты Фонда природы Эстонии, Агентство окружающей среды и судовая фирма TS Laevad OÜ.
В период с 19 мая по 22 мая у побережья сначала острова Вормси, а затем и у берегов острова Хийумаа начали обнаруживать характерные пятна нефтепродуктов, свидетельствующие о загрязнении моря. К нынешнему времени мазутное загрязнение морских вод выявлено на северном и западном побережье острова Вормси на протяжении почти 15 километров, местами пятна нефтепродуктов рассеяны и по окружающим заливам.
На острове Хийумаа были выявлены небольшие участки загрязненного побережья на северо-востоке и на северном берегу общей протяженностью почти 50 км. Загрязнение перемещается на небольшой глубине, не всплывая на поверхность воды. Источник загрязнения пока не выявлен.
Загрязнение затронуло экологически очень чувствительный регион, там, где традиционно происходит нерест рыбы, где пернатые строят гнезда и выводят потомство. Пролив Вяйнамери, заливы и связанные с ними водные пространства являются заповедной зоной.