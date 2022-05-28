Вы их видели? Полиция ищет двух пропавших девочек

Сегодня, 28 мая, около четырех часов дня из больницы в деревне Ямеяла в волости Вильянди ушли 12-летняя Геттер и 12-летняя Йете-Гертруд.

По одной версии девочки могут находиться в городе Вильяндии. У них нет с собой мобильных телефонов.

Рост Геттер около 156 см, у нее среднее телосложение, она блондинка, волосы собраны на затылке. На ней были красно-бело-синяя спортивная куртка и черные спортивные брюки.

Рост Йете-Гертруд около 158 см, она худая, у нее короткие волосы (стрижка под ежика). На ней были короткая спортивная куртка, синие джинсы с дырками на коленях.