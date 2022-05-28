Сб, 28.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Вы их видели? Полиция ищет двух пропавших девочек

rus.postimees.ee
Вы их видели? Полиция ищет двух пропавших девочек
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Пропавшие Йете-Гертруд и Геттер.
Пропавшие Йете-Гертруд и Геттер. Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения двух девочек, которые сегодня покинули больницу в деревне Ямеяла.

Сегодня, 28 мая, около четырех часов дня из больницы в деревне Ямеяла в волости Вильянди ушли 12-летняя Геттер и 12-летняя Йете-Гертруд. 

По одной версии девочки могут находиться в городе Вильяндии. У них нет с собой мобильных телефонов. 

Рост Геттер около 156 см, у нее среднее телосложение, она блондинка, волосы собраны на затылке. На ней были красно-бело-синяя спортивная куртка и черные спортивные брюки. 

Рост Йете-Гертруд около 158 см, она худая, у нее короткие волосы (стрижка под ежика). На ней были короткая спортивная куртка, синие джинсы с дырками на коленях. 

Полиция просит всех, кто знает о местонахождении пропавших девочек, сообщить об этом по номеру 112. 

Ключевые слова
Наверх