Эксперимент над детьми ⟩ Родитель: еда в детских садах опасна!

В октябре прошлого года Elu24 уже писал о питании в детских садах Валга. Родители уже встали на дыбы и протестовали перед заседанием волостного собрания, пытаясь поймать членов собрания и на коленях умоляя их что-то изменить.

Родители ходили в детские сады, чтобы попробовать еду, приготовленную Gurmann OÜ, и даже выплюнули ее. Если сначала воспитатели детского сада соглашались с родителями, что предлагаемая еда не подошла бы даже для собаки, потом они вдруг замолкли и больше не решались говорить об этом с родителями.

После продолжительных просьб Валгаская волостная управа наконец провела долгожданную встречу с родителями и представителем Gurmann OÜ Светланой Сопи, после чего было дано обещание, что проблемы будут решены.

В волостной управе тогда также заверили, что еда в детских садах очень вкусная и дети даже просят добавки. Именно это исполнявшая в то время обязанности заместителя волостного старейшины Меэли Туубель объявила в соцсетях, где не стихали претензии в отношении еды.

Хотя жалобы на организованное Gurmann OÜ питание в детских садах поступали в редакцию Elu24 до сегодняшнего дня, только сейчас от заведующих детскими садами поступили официальные жалобы, которые можно найти в публичном реестре документов Валгаской волостной управы.

Жалоба валгаского детского сада Walko. Фото: Kuvatõmmis dokumendiregistrist

Портал Elu24 сразу же приступил к выяснению обстоятельств и спросил как у волостного старейшины Моники Рогенбаум, так и у председателя волостного собрания Лаури Друбиньша, какие дальнейшие планы волости в отношении питания в детских садах и по-прежнему ли они придерживаются мнения, что еда вкусная и нет никаких серьезных проблем.

Жалоба детского сада Kaseke. Фото: Kuvatõmmis dokumendiregistrist

Хотя ответы на все вопросы получены не были, оба ответили совершенно одинаково:

«С осени прошлого года Валгаская волостная управа постоянно следит за питанием в детских садах города Валга и попросила детские сады в письменном виде направить свои замечания в волостную управу. В последнее время из детских садов в волостную управу поступают сигналы об ухудшении и ненадлежащем качестве питания в детских садах. С осени прошлого года с предприятием, которое обеспечивает питанием детские сады, неоднократно беседовали, обращали внимание на проблемы и требовали надлежащее выполнение договора. К сожалению, предприятие не смогло поддерживать необходимое качество питания, поэтому волостная управа готовится расторгнуть договор и провести новый тендер. Договор с текущим поставщиком питания будет расторгнут, когда будет достигнуто соглашение с новым поставщиком услуг, поскольку питание детских садов должно быть обеспечено без перерыва».

Теперь родителям остается только молиться и надеяться, что скоро найдется новый поставщик питания, поскольку в интересах здоровья детей так дальше продолжаться не может.

Жалоба детского сада "Буратино". Фото: Kuvatõmmis dokumendiregistrist

При посещении Валга в октябре владелец местной кофейни рассказал Elu24, что за такие деньги, которые получает Gurmann OÜ, приготовить еду невозможно. Родители тоже понимают, что задача волости найти в рамках тендера наиболее выгодного поставщика, но все-таки, по их мнению, надо обратиться к специалисту общепита, который бы сказал, за какую сумму можно сделать качественные блюда и за какую сумму этого не сделать.

Elu24 обратился за комментарием и к представительнице Gurmann OÜ Светлане Сопи, но пока она не ответила на запрос журналиста.