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Испания планирует отправить в Латвию зенитно-ракетную батарею и около 100 солдат

rus.tvnet.lv
Испания планирует отправить в Латвию зенитно-ракетную батарею и около 100 солдат
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Фото: AFP/SCANPIX

Испания планирует направить батарею зенитно-ракетных комплексов и около 100 солдат в состав боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии, которая присоединится к примерно 500 испанским солдатам, уже находящимся в странах Балтии, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на газету El Pais.

Минобороны Испании готовится разместить в Латвии батарею норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS, говорится в публикации.

"Мы полностью верны нашим обязательствам перед НАТО. Наши войска уже находятся в Латвии и Литве, наши корабли находятся в Средиземном море", - заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, выступая на параде Вооруженных сил в честь 40-летия со дня вступления Испании в Альянс.

С 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, Испания уже объявила, что направит в Латвию еще 150 военнослужащих.

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