Испания планирует направить батарею зенитно-ракетных комплексов и около 100 солдат в состав боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии, которая присоединится к примерно 500 испанским солдатам, уже находящимся в странах Балтии, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на газету El Pais.
Испания планирует отправить в Латвию зенитно-ракетную батарею и около 100 солдат
Испания планирует отправить в Латвию зенитно-ракетную батарею и около 100 солдат
Минобороны Испании готовится разместить в Латвии батарею норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS, говорится в публикации.
"Мы полностью верны нашим обязательствам перед НАТО. Наши войска уже находятся в Латвии и Литве, наши корабли находятся в Средиземном море", - заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, выступая на параде Вооруженных сил в честь 40-летия со дня вступления Испании в Альянс.
С 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, Испания уже объявила, что направит в Латвию еще 150 военнослужащих.