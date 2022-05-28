Испания планирует отправить в Латвию зенитно-ракетную батарею и около 100 солдат

"Мы полностью верны нашим обязательствам перед НАТО. Наши войска уже находятся в Латвии и Литве, наши корабли находятся в Средиземном море", - заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, выступая на параде Вооруженных сил в честь 40-летия со дня вступления Испании в Альянс.